W Stokrotce masło tanie jak nigdy wcześniej. Spiesz się, bo za chwilę zostaną puste półki

Korzystanie z promocji w supermarketach to świetny sposób na oszczędzanie. Wiele sklepów oferuje różne zniżki, takie jak promocje 2 w cenie 1 czy korzystne rabaty na wybrane produkty. Regularne śledzenie takich ofert i planowanie zakupów zgodnie z promocjami daje możliwość mocnego podreperowania domowego budżetu. Z takich przecen warto korzystać w przypadku drogich produktów spożywczych. Jednym z nich jest masło.

Stokrotka obniża cenę masła

Chyba niemal nikt nie wyobraża sobie swojej lodówki bez podstawowego produktu, jakim jest masło. Wykorzystujemy go do smarowania kanapek, ale też do smażenia czy jako dodatek do różnych potraw. Teraz możesz zaopatrzyć się w ten produkt w znacznie niższej cenie niż normalnie. W Stokrotce trwa właśnie świetna promocja. Masło ekstra marki „Farm Milk” 200 gramów możesz kupić za 5 zł 99 gr za sztukę (normalnie kosztuje 7 zł 49 gr). W takim wypadku za trzy kostki masła zapłacisz tylko 17 zł 97 gr. Warunkiem, by zaoszczędzić, jest kupienie właśnie trzech kostek masła – jeśli kupisz tylko jedną lub dwie, to rabat niestety nie zostanie zaliczony. Nie należy również zwlekać z wybraniem się na zakupy, ponieważ promocja obowiązuje tylko od piątku do soboty (7-8.02.2025 r.).

Gdzie jeszcze można taniej kupić masło?

Supermarkety regularnie wprowadzają promocje na masło, co pozwala na zaoszczędzenie sporej kwoty, zwłaszcza przy większych zakupach. Aktualnie promocja na tańsze masło obowiązuje również w Biedronce – chodzi o ofertę „3+3” – za kostkę masła ekstra „Mlekovita” trzeba zapłacić tylko 4 zł 75 groszy. Limit dzienny to sześć opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Z kolei w Intermarche masło mix Łaciaty dostaniesz za 3 zł 99 gr zamiast 7 zł 49 gr, co również jest sporą oszczędnością. W Lidlu masło marki „Pilos” jest przecenione o 40 procent – z 7 zł 99 gr na 4 zł 75 gr. POLOmarket oferuje promocję „3+1” na masło ekstra „Łaciate”, a więc kupując trzy sztuki masła, jedna dostaniesz całkowicie za darmo.

