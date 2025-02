Harvardzki ekspert ujawnia: ten składnik spowalnia starzenie i wydłuża życie!

Kluczem do długowieczności jest – jak donosi uczony z Harvardu – niepozorna cząsteczka, którą można znaleźć w wielu artykułach spożywczych, wykorzystywanych na co dzień. Sprawdź, gdzie ją znaleźć i co warto włączyć do jadłospisu.

Doktor Josh Helman jest lekarzem i dyplomowanym biochemikiem związanym z Uniwersytetem Harvarda. Od lat zajmuje się badaniem witalności, długowieczności oraz mechanizmów przyspieszających regenerację organizmu. Prowadzone badania doprowadziły go do dość zaskakującego wniosku. Okazuje się, że klucz do długowieczności może być bliżej niż się wydaje. Aż trudno uwierzyć, że chodzi o małą, niepozorną cząsteczkę, która skrywa się w wielu popularnych artykułach spożywczych. Tlenek azotu jako klucz do długowieczności Receptą na długowieczność może być, zdaniem eksperta, tlenek azotu. Ta niepozorna cząsteczka warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów zachodzących w organizmie. Reguluje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Zmniejsza również jej lepkość, dzięki czemu redukuje ryzyko powstania zatorów w tętnicach. Poprawia ukrwienie tkanek. W rezultacie otrzymują one więcej tlenu i składników odżywczych, a narządy zaczynają lepiej i efektywniej pracować. Tlenek azotu wywiera również pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Usprawnia komunikację między neuronami, wzmacnia koncentrację i ułatwia zapamiętywanie. Może odegrać ważną rolę w profilaktyce schorzeń neurodegeneracyjnych. Co więcej, udowodniono, że związek ten przyczynia się do redukcji stanów zapalnych w organizmie. Tym samym spowalnia procesy starzenia i pośrednio zmniejsza ryzyko wielu rozmaitych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, niewydolność nerek i wątroby czy choroba niedokrwienna serca. Jak dostarczyć do organizmu tlenek azotu? Tlenek azotu jest wytwarzany przez ludzki organizm. Powstaje w procesie utleniania związku zwanego L-Argininą. Ten zaś występuje w wielu produktach spożywczych pochodzenia roślinne, takich jak na przykład sałata masłowa, szpinak, buraki, rukola, kapusta pekińska, boćwina, rzodkiewki czy roszponka. Produkcję tlenku azotu wspierają również azotany obecne między innymi w orzechach oraz roślinach strączkowych. Ważnym czynnikiem, który wspomaga cały proces jest też aktywność fizyczna.

