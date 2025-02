Lekarka mówi wprost: to najgorsze sałaty, jakie można kupić. Polacy je uwielbiają

Sałata zajmuje ważne miejsce w dobrze zbilansowanej diecie. Dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych i mikroelementów. Ma przy tym niewiele kilokalorii, więc idealnie sprawdza się także w przypadku osób na diecie redukcyjnej. Pomaga zrzucić nadprogramowe kilogramy bez uczucia głodu i efektu jo-jo. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie sałaty wywierają tak dobroczynny wpływ na organizm, jak mogłoby się nam wydawać. Te dostępne w sklepach mogą okazać się nawet toksyczne. Ich bezrefleksyjne spożywanie przynosi często więcej szkody niż pożytku. Zwraca na to uwagę znana lekarka w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Te sałaty mogą szkodzić zdrowiu

Swoimi spostrzeżeniami na temat sałaty podzieliła się w sieci dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka w dziedzinie medycyny funkcjonalnej i członek Polskiego Towarzystwa Żywieniowego. Ekspertka poruszyła temat produktów sprzedawanych w sklepach, a zwłaszcza tych pakowanych w foliowe i plastikowe opakowania. To właśnie takie sałaty są, jej zdaniem, najgorsze.

Bardzo dużo sałat skażonych jest niebezpiecznymi bakteriami! Szczególnie łatwo łapiemy się na sałatę z folii, której już nie myjemy, bo producent twierdzi, że jest czysta. Wiecie, że sałata bardzo często skażona jest… salmonellą?! [...] Rozwojowi groźnych bakterii sprzyjają szczelnie zamknięte worki foliowe, w jakich gotowe mieszkanki sałat sprzedawane są w sklepach. Są to warunki wilgotne i beztlenowe, co sprzyja uwalnianiu soków przez pocięte liście – zauważa w jednym z wpisów.

Co więcej, patogenów bytujących na sałacie zapakowanej w folię lub plastik trudno się pozbyć. Nawet dokładne umycie warzywa pod bieżącą wodą nie gwarantuje sukcesu. Bakterie bardzo szybko przenikają bowiem do wnętrza produktu. Dlatego dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska radzi, by unikać kupowania zafoliowanych sałat, a także innych warzyw pakowanych w ten sposób, na przykład szpinaku.

Czym grozi zatrucie salmonellą?

Warto podkreślić, że zatrucie salmonellą może być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla małych dzieci, kobiet w ciąży, seniorów, a także pacjentów z przewlekłymi chorobami lub niedoborami odporności. Może doprowadzić nie tylko do wystąpienia dolegliwości gastrycznych (takich jak bóle brzucha, wymioty, nudności czy biegunki), ale również dużo poważniejszych powikłań, których leczenie nierzadko wymaga hospitalizacji. Chodzi między innymi o zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W skrajnych przypadkach zatrucia salmonellą skutkuje rozwojem sepsy (posocznicy). Ten stan zagraża nie tylko zdrowiu, ale też życiu.

