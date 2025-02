Taką cebulę od razu wyrzuć do kosza. Jest toksyczna i tylko sobie zaszkodzisz

Cebula to jedno z najczęściej wykorzystywanych warzyw w kuchni. Dodaje smaku i aromatu wielu potrawom, zarówno surowa, jak i smażona lub duszona. Jest nieodzownym składnikiem wielu zup, sosów, dodatkiem do różnego rodzaju mięs. Dzięki swojej wszechstronności idealnie komponuje się z różnymi przyprawami i składnikami, podkreślając smak każdego dania. Oprócz walorów kulinarnych cebula ma także właściwości prozdrowotne – zawiera witaminy, minerały i antyoksydanty wspierające odporność organizmu.

Takiej cebuli lepiej nie jeść

W niektórych przypadkach spożycie cebuli może być jednak niebezpieczne dla naszego zdrowia, a więc przed dodaniem jej do potrawy, należy najpierw dobrze obejrzeć to warzywo. Cebula, jeżeli nie przechowujemy jej w odpowiedni sposób, może zacząć się psuć, a to z kolei sprzyja rozwojowi toksycznych substancji i szkodliwych mikroorganizmów.

Jednym z większych zagrożeń, które mogą pojawić się w cebuli, są mykotoksyny (wtórne metabolity grzybów odpowiedzialnych za psucie żywności). Są to toksyny wytwarzane przez pleśnie. Oznacza to, że jeżeli zauważysz na powierzchni cebuli czarne, zielone lub białe plamy pleśni, to pod żadnym pozorem nie powinieneś już spożywać tego warzywa. Odkrojenie popsutej części nic nie da. Pleśń wytwarza toksyny, które mogą przenikać głębiej do warzywa, nawet jeśli nie są widoczne gołym okiem. Spożycie takiej cebuli może prowadzić do problemów żołądkowych lub innych dolegliwości zdrowotnych. Dlatego najlepiej jest wyrzucić całą cebulę, jeśli zauważysz na niej oznaki pleśni, aby uniknąć ryzyka zatrucia.

Jak należy przechowywać cebulę?

Aby cebula nie psuła się zbyt szybko, należy przechowywać ją w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie powinna być trzymana w plastikowych workach ani szczelnych pojemnikach, ponieważ wilgoć sprzyja jej psuciu i rozwojowi pleśni. Najlepiej przechowywać ją w przewiewnym koszyku, papierowej torbie lub siatce. Cebuli nie należy trzymać też w lodówce (co dla wielu osób może być zaskoczeniem), ponieważ wilgotne środowisko może przyspieszyć jej psucie. Dodatkowo warto unikać przechowywania cebuli razem z ziemniakami, ponieważ wydzielane przez nie substancje mogą przyspieszać proces gnicia.

Czytaj też:

Dietetyk ostrzega: ten „zdrowy” zamiennik cukru może szkodzić bardziej od niegoCzytaj też:

Tak sprawdzisz jakość kupowanych wędlin. Ekspertka poleca banalnie prosty test