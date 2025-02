Dietetyk ostrzega: ten „zdrowy” zamiennik cukru może szkodzić bardziej od niego

Nadmiar cukru w diecie może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, próchnica czy choroby serca. Spożywanie dużych ilości cukru powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi, co z kolei obciąża trzustkę i może prowadzić do insulinooporności. Warto więc ograniczać cukier i sięgać po jego zdrowsze zamienniki, takie jak miód, ksylitol, erytrytol czy stewia. Są one mniej kaloryczne i mają niższy indeks glikemiczny. Jest jednak jeszcze jeden zamiennik cukru. Choć uchodzi za korzystny dla naszego organizmu, to takie przekonanie na jego temat jest bardzo mylne.

Dietetyk o fatalnym zamienniku cukru

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu odniósł się do popularnego zamiennika cukru, jakim jest syrop agawy. Choć większość osób postrzega go jako produkt dobry dla naszego zdrowia, to okazuje się, że wcale tak nie jest.

Syrop z agawy jest zwykle postrzegany jako zdrowy zamiennik cukru. Wynika to z tego, że w jego składzie znajdują się wyższe ilości fruktozy. Efektem tego jest, że ma on niższy indeks glikemiczny w porównaniu do cukru stołowego, co oznacza, że nie podnosi aż tak gwałtownie stężenia glukozy we krwi – powiedział ekspert.

Dr Bartosz Kulczyński podsumował, że rzeczywiście jest to prawdą, jednak należy być też świadomym innych właściwości tego produktu.

Należy wiedzieć, że wysokie ilości fruktozy mają inny, negatywny wpływ na zdrowie. Powodują między innymi wzrost stężenia kwasu moczowego i trójglicerydów we krwi, a także sprzyjają insulinooporności – wyjaśnił.

Dlaczego syrop z agawy nie jest dobrym zamiennikiem cukru?

Dietetyk dodał, że na skutek spożywania fruktozy w naszym ciele powstają wysokie ilości szkodliwych związków o nazwie „końcowe produkty zaawansowanej glikacji”, które w konsekwencji zwiększają ryzyko pojawienia się powikłań cukrzycowych, a także choroby zwyrodnieniowej stawów.

Poza tym fruktoza jest składnikiem łatwo fermentującym w jelitach, co u wielu osób skutkuje pojawieniem się wzdęć i bólów brzucha – dodał dr Bartosz Kulczyński.

Specjalista podsumował, że pod względem zdrowotnym syrop z agawy nie jest więc dobrym zamiennikiem zwykłego cukru.

