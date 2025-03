Całe życie solisz jajecznicę źle? Ekspertka wyjaśnia, dlaczego to nie ma żadnego znaczenia

Jajecznica to jedno z najsmaczniejszych i najprostszych dań, które można przygotować na śniadanie. Jest nie tylko pyszna, ale także zdrowa, ponieważ jajka są bogate w białko, witaminy i minerały. Można ją przyrządzić na wiele sposobów, dodając do niej ulubione składniki. Świetnie sprawdzają się pomidory, ser, boczek czy szczypiorek. I choć jajka z dodatkami już same w sobie są smaczne, to nieodzownym elementem przygotowania jajecznicy jest również posolenie tej potrawy.

Błąd podczas solenia jajecznicy

Bardzo często można spotkać się z twierdzeniem, że jajecznicę należy solić dopiero pod koniec jej przygotowywania – w przeciwnym razie nie wyjdzie tak smaczna, jak powinna. Okazuje się jednak, że takie stwierdzenie wcale nie jest prawdziwe.

Marta Szumiata, technolog żywności i autorka bloga „Nauka na Talerzu” w opublikowanym przez siebie wpisie wytłumaczyła, kiedy tak naprawdę należy posolić jajecznicę. Jak wyjaśnia specjalistka, został przeprowadzony eksperyment, z którego jasno wynika, że żaden moment solenia jajecznicy nie wpływa negatywnie na jej konsystencję. W praktyce więc nie ma znaczenia, kiedy to zrobimy – czy na początku, w trakcie, czy już po usmażeniu jajek.

Moment dodania soli do jajek nie odgrywa aż tak wielkiej roli, więc możesz solić jajecznicę w dowolnym momencie – tłumaczy.

Ekspertka o soleniu jajecznicy na początku smażenia

Skąd więc wzięło się przekonanie, że jajecznicę powinno się solić na końcu jej przygotowywania? To również tłumaczy ekspertka:

Sól działa jak bufor pomiędzy białkami jaja, zabezpieczając je przed zbytnim „spoufalaniem się” i tworzeniem ścisłych połączeń. Takie bliskie połączenia sprawiają, że więcej wody jest wypychane na zewnątrz (a jajka właśnie w dużej mierze składają się z wody), a finalnie jajecznica jest twardsza. Zatem lepiej, gdy tych „relacji” jest mniej i są one luźniejsze – wyjaśnia specjalistka.

Dodaje jednak, że wcale nie trzeba przejmować się tym, że jajecznica wyjdzie „wysuszona”, jeśli się do tego nie dostosujemy. Zauważa nawet, że gdy dodamy sól na samym początku robienia jajecznicy, to sól łatwiej się rozpuści, niż wtedy, gdy posypiemy nią danie tuż przed jego podaniem.

