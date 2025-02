Idealne jajko na miękko w kilku prostych krokach. Oto sekret, jak zawsze osiągnąć perfekcyjny efekt

Jajka to doskonały wybór zarówno na śniadanie, jak i kolację – są sycące, bogate w białko i pełne wartości odżywczych. Można je przygotować na wiele sposobów: gotowane na twardo, w formie jajecznicy, omletu, sadzone czy w postaci puszystego sufletu. Są też niezbędnym elementem naleśników. Niektórzy jednak najbardziej lubią jeść jajko na miękko. Jego przygotowanie nie jest jednak tak prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać.

Jak ugotować idealne jajko na miękko? Najważniejsza zasada

Jajka z płynnym żółtkiem i ściętym białkiem smakują naprawdę genialnie. Żeby ugotować idealne jajko na miękko, kluczowe jest przestrzeganie jednej zasady. Mianowicie chodzi o dopasowanie długości gotowania jajka do jego wielkości. Jajka, które mają rozmiar S, powinny się gotować dokładnie 3,5 minuty. Jajka o rozmiarze M muszą spędzić we wrzątku 4 minuty, a te największe, czyli o rozmiarze L – równo 5,5 minuty.

Po upływie tego czasu należy wylać wrzącą wodę z garnka, a na jej miejsce wlać zimną wodę, aby lekko schłodzić jajka, a w konsekwencji – zatrzymać proces gotowania. Po wystudzeniu jajek musisz je już tylko obrać.

Gotowanie jajek na miękko – pozostałe wskazówki

Przed gotowaniem jajka najlepiej jest wyjąć wcześniej z lodówki, żeby nabrały temperatury pokojowej. Jeśli z kolei się spieszysz – możesz je po prostu przepłukać pod ciepłą wodą. Pamiętaj, że garnek musi być na tyle duży, by pomieścić na dnie jajka ułożone jedno obok drugiego. Należy najpierw wodę doprowadzić do wrzenia, a dopiero później włożyć do niej jajka i zacząć mierzyć czas. Jajka wkładaj do garnka za pomocą łyżki. Ważne jest, by woda nie gotowała się zbyt intensywnie. Jajka nie powinny w niej „podskakiwać”, ponieważ mogą popękać. Od czasu do czasu zamiast jajek na miękko możesz zrobić też jajka w koszulkach – będą ciekawym urozmaiceniem, a są równie smaczne jak jajka na miękko.

