Dla mnie to najlepsze smarowidło do chleba. Pomaga w odchudzaniu i zrobisz je błyskawicznie

Zamiast klasycznych dodatków do kanapek, takich jak ser czy szynka, warto spróbować różnorodnych past, które urozmaicą nieco nasze codzienne śniadania lub kolacje. Różnego rodzaju pasty jajeczne, z suszonych pomidorów czy guacamole to tylko kilka propozycji, które nie tylko wyśmienicie smakują, ale także dostarczają cennych składników odżywczych. Z łatwością można je przygotować w domu, dzięki czemu będziemy mieć też pewność, że nie w nich żadnych „ulepszaczy smaku” i innych szkodliwych substancji. Dobrze jest włączyć do swojej codziennej diety jeszcze jedno smarowidło do chleba. Dla mnie jest ono najlepszym dodatkiem do kanapek, ale nie tylko.

Najlepsze smarowidło do chleba

Hummus to popularna pasta wywodząca się z kuchni bliskowschodniej. Przygotowuje się ją na bazie ciecierzycy z dodatkiem oliwy, czosnku, soku z cytryny i różnych przypraw. Hummus można jeść jako smarowidło do pieczywa, dip do warzyw lub dodatek do różnych dań. Co więcej, występuje on w wielu wariantach smakowych – z suszonymi pomidorami, oliwkami, papryką czy nawet burakiem. Hummus może być też doprawiony imbirem, a także karmelizowaną cebulką. Jeśli masz ochotę na nieco więcej kuchennych eksperymentów, możesz też zrobić hummus z awokado – wtedy będzie jeszcze zdrowiej.

Przepis: Domowy hummus Ten humus jest sto razy lepszy, niż kupiony w sklepie Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 1 puszka ciecierzycy

1 łyżka soku z cytryny

1 ząbek czosnku

5 łyżek pasty sezamowej

1 łyżeczka mielonego kminu

1 łyżka oliwy extra vergine

sól i pieprz Sposób przygotowania Miksowanie ciecierzycyNajpierw odsączoną ciecierzycę umieść w pojemniku blendera, a następnie dodaj kilka łyżek zalewy i zacznij miksować. Dodanie pozostałych składnikówDodaj resztę składników: sok z cytryny, czosnek, oliwę, pastę sezamową oraz sól i pieprz, a także kmin rzymski. Całość miksuj do momentu, aż uzyska konsystencję pasty.

Dlaczego warto jeść hummus?

Hummus jest dobrym elementem zdrowej diety, ponieważ jest nie tylko smaczny, ale także ma wiele właściwości zdrowotnych. Zawiera dużo białka roślinnego, dzięki czemu świetnie sprawdza się w diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Jest także bogaty w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej, a przez to wspomaga odchudzanie. Dzięki obecności zdrowych tłuszczów z oliwy i sezamu wspiera pracę serca i obniża poziom złego cholesterolu. Dodatkowo jedzenie hummusu zapobiega anemii, ponieważ jego główny składnik, czyli ciecierzyca, jest dobrym źródłem żelaza.

Czytaj też:

Dorzucam to do owsianki i jest bardziej sycąca. Dostarcza też więcej białka i błonnikaCzytaj też:

Ma mniej kalorii od jogurtu, a syci na długo. Dla mnie to najlepsze śniadanie, gdy chcę schudnąć