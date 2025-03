Ma mniej kalorii od jogurtu, a syci na długo. Dla mnie to najlepsze śniadanie, gdy chcę schudnąć

Na śniadanie często sięgamy po jogurty – są smaczne i nie wymagają żadnego przygotowania. Jeszcze lepszym wyborem może być jednak kefir. To fermentowany napój mleczny, który charakteryzuje się lekko kwaśnym smakiem i kremową konsystencją. Jest on bogatszy w probiotyki, bardziej lekkostrawny, ale też korzystniejszy dla układu trawiennego. Można pić go „solo”, dodać do owsianki lub musli, a także wykorzystać jako bazę do koktajli na przykład z owocami i nasionami.

Zamiast jogurtu wybierz kefir

Kefir ma mniej kalorii niż jogurt. Jest więc lekkim, ale też bardzo zdrowym wyborem dla osób, które są w trakcie diety odchudzającej. Wspiera trawienie, co jest istotne, gdy walczymy z dodatkowymi kilogramami. Regularne picie kefiru może wspomagać rozwój mikroflory jelitowej. Dodatkowo kefir syci na długo dzięki swojej zawartości białka i zdrowych tłuszczy, które sprawiają, że uczucie sytości utrzymuje się przez kilka godzin po jego spożyciu. Kefir ma stosunkowo mało kalorii, dlatego warto go spożywać, gdy chcemy pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Jakie jeszcze właściwości ma kefir?

Kefir posiada wiele korzystnych właściwości zdrowotnych. Dzięki zawartości białka, wapnia, witamin z grupy B oraz witaminy D, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, poprawia metabolizm oraz wspiera układ nerwowy. Regularne spożywanie kefiru może również wpływać na poprawę pracy układu pokarmowego i zmniejszenie problemów trawiennych. Dodatkowo kefir ma właściwości oczyszczające organizm z toksyn i może też korzystnie wpływać na stan naszej skóry. Co więcej, ma on silne właściwości antybakteryjne, pomaga na zaparcia i wzdęcia oraz obniża poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym kefir pomaga w walce z infekcjami. Co więcej, jest łagodny dla osób z nietolerancją laktozy, ponieważ zawarte w nim bakterie rozkładają ten cukier, ułatwiając jego trawienie.

