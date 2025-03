Dorzucam to do owsianki i jest bardziej sycąca. Dostarcza też więcej białka i błonnika

Owsianka to jedno z najczęściej wybieranych dań na śniadanie, ale sprawdza się także jako idealna propozycja na kolację. Jest to bardzo zdrowy posiłek, bogaty w błonnik, witaminy i minerały, które wspomagają naszą odporność oraz trawienie. Owsianka dostarcza energii na dość długi czas, a jej regularne spożywanie może pozytywnie wpłynąć na pracę serca. Co ważne, jest to także tani i łatwy do przygotowania pomysł na posiłek, a do tego jest bardzo smaczna i można zaserwować ją na wiele sposobów.

Dodaj do owsianki ten nietypowy składnik

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym przez siebie nagraniu poleciła dość nieoczywisty dodatek do owsianki. Chodzi o płatki sojowe.

„Pięć łyżek tych płatków dostarczy ci aż 20 g białka” – wyjaśniła specjalistka.

Jest to więc świetne źródło białka dla osób na diecie roślinnej. Zawierają one również błonnik, który wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Dzięki obecności izoflawonów, płatki sojowe mają działanie przeciwutleniające i mogą wspierać zdrowie serca, dobrze działają też na równowagę hormonalną u kobiet. Dodatkowo, są bogate w minerały takie jak wapń, żelazo czy magnez, które wspierają zdrowie kości i układ nerwowy.

Co jeszcze warto dodać do owsianki?

Aby owsianka była jeszcze zdrowsza, smaczniejsza i bardziej sycąca, warto dodać do niej różnorodne dodatki. Owoce, takie jak gruszki, banany czy jabłka, dostarczą witamin i naturalnej słodyczy. Nasiona chia lub siemię lniane wzbogacą ją o zdrowe tłuszcze i białko, co sprawia, że posiłek jest bardziej sycący. Można także dodać cynamon, który ma właściwości przeciwzapalne, oraz jogurt naturalny lub kefir, które wspierają zdrowie jelit. Dobrze jest też postawić na zdrowe tłuszcze, takie jak orzechy czy awokado. Tak przygotowana owsianka to prawdziwa bomba odżywcza. Koniecznie sprawdź jednak, czego nie dodawać do owsianki, ponieważ nie będzie ona już tak zdrowa.

