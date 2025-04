Coraz więcej Polaków popełnia ten poranny błąd. Ekspertka ostrzega: skutki mogą cię zaskoczyć

Śniadanie to naprawdę ważny posiłek, ponieważ dostarcza organizmowi energii niezbędnej do rozpoczęcia dnia i prawidłowego funkcjonowania. Regularne spożywanie śniadania poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i korzystnie wpływa na samopoczucie. Mimo to wiele osób pomija ten posiłek, często z braku czasu lub apetytu. Niestety, rezygnacja ze śniadania może prowadzić do spadku energii, rozdrażnienia oraz niezdrowych nawyków żywieniowych w ciągu dnia. Profesor Ewa Stachowska wyjaśnia, co dokładnie dzieje się z twoim organizmem, gdy wychodzisz z domu na czczo – i dlaczego twoje serce na tym cierpi najbardziej.

Czy można omijać śniadania?

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wytłumaczyła, że pomijanie śniadań może mieć naprawdę poważne konsekwencje dla naszego zdrowia, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Osoby, które stosują 12-godzinny post, często zastanawiają się, czy mogą ominąć jedzenie śniadania na rzecz zjedzenia późniejszej kolacji. Specjalistka zauważyła, że ma to bardzo negatywny wpływ na nasz układ sercowo-naczyniowy.

Kardiolodzy już wiele lat temu w dużych pracach, a potem w meta analizach wykazali, że przerywanie postu rano przed pójściem do pracy jest czymś naprawdę bardzo potrzebnym dla prawidłowej pracy układu krwionośnego serca – powiedziała profesor Stachowska.

Dodała również, że mięsień serca potrzebuje „paliwa”, które dostarczmy mu właśnie poprzez zjedzenie porannego posiłku. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku osób, które mają zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych.

Dwunastogodzinny post jest naprawdę czymś bardzo dobrym, ale powinniśmy zjeść wczesną kolację i przed wyjściem do pracy zjeść śniadanie – podsumowała ekspertka.

Dlaczego jeszcze należy jeść śniadanie?

Śniadanie jest kluczowym posiłkiem, który dostarcza organizmowi energii po nocnym odpoczynku i pomaga rozpocząć dzień w dobrej kondycji. Jedzenia śniadania przyspiesza metabolizm, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zapobiega podjadaniu niezdrowych przekąsek. Pomijanie śniadania często prowadzi do nagłego spadku energii w ciągu dnia, co organizm stara się zrekompensować poprzez spożywanie większych porcji podczas kolejnych posiłków. Osoby, które nie jedzą śniadania, częściej sięgają po kaloryczne i niezdrowe przekąski, aby szybko odzyskać siły. Zdrowe śniadanie także dostarcza niezbędnych składników odżywczych. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, śniadanie powinno stanowić 25-30 procent energii całodziennej diety. Takie pełnowartościowe śniadanie najlepiej jest spożyć do dwóch godzin od wstania z łóżka. Koniecznie zobacz też, jakie są najzdrowsze produkty na śniadanie.

