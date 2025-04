Codzienna szklanka tego napoju i ból stawów znika. Sprawdź, co poleca dietetyk

Wiele osób, niezależnie od wieku, zmaga się z bólem stawów, który potrafi skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Sztywność, dyskomfort i ograniczona ruchomość to dolegliwości, które mogą pojawić się nagle lub narastać stopniowo. Choć przyczyn może być wiele, to dobra wiadomość jest taka, że istnieje prosty, szybki i naturalny sposób, który może przynieść ulgę. Co najważniejsze – nie wymaga on skomplikowanych zabiegów ani stosowania silnych leków.

Ten napój pomaga na ból stawów

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu podał receptę na napój, który w mig pomoże się uporać z bólem stawów. Wyjaśnił, dlaczego ma on w sobie tak dużą moc.

Jest to mieszanka przypraw o dobrze potwierdzonych korzyściach zdrowotnych, a chodzi mi o cynamon i kurkumę. Ich działanie przeciwzapalne jest tak silne, że zdecydowanie warto rozważyć wzbogacenie nimi swojej diety – wskazał dietetyk.

Ekspert dodał, że kurkumina obecna w kurkumie jest najsilniejszym naturalnym związkiem przeciwzapalnym występującym w żywności.

Aby nie być gołosłownym, wyszukałem dla państwa ważną pracę naukową, w której podsumowaniu możemy przeczytać, że kurkumina jest korzystna w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Stan zapalny i objawy kliniczne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów można poprawić przez stosowanie kurkuminy – wyjaśnił specjalista.

Kolejnym składnikiem jest cynamon, który jest nie tylko smakowitym dodatkiem, ale też świetnie wspiera nasze stawy. Dietetyk zaleca jednak, by sięgać po tzw. cynamon prawdziwy, czyli cynamon cejloński (ponieważ zawiera on mniej szkodliwych kumaryn niż cynamon chiński, które w dużych ilościach obciążają wątrobę). Do pozostałych składników tego prozdrowotnego napoju należą miód, sok z cytryny, ocet jabłkowy oraz woda. Jak wyjaśnił dietetyk, wystarczy wypijać szklankę takiego napoju dziennie, żeby chociaż częściowo uwolnić się od bólu stawów.

Składniki 1 szklanka wody

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka miodu

1 łyżka octu jabłkowego

pół łyżeczki cynamonu

1/3 łyżeczki kurkumy Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlej do szklanki wodę, dodaj ocet jabłkowy, miód i sok z cytryny, a następnie wymieszaj. Później dodaj cynamon i kurkumę i następnie znowu porządnie wymieszaj, aż wszystkie składniki się ze sobą połączą.

Jakie jeszcze właściwości ma ten prozdrowotny napój?

Składniki tego napoju mają jednak też inne działanie prozdrowotne, a więc będzie on skuteczny także w przypadku większej ilości dolegliwości. Kurkuma pozwala także obniżyć poziom kwasu moczowego, a to oznacza, że pomoże ona też osobom, które mają dnę moczanową, czyli jeszcze inny rodzaj choroby stawów. Ten prozdrowotny napój wspiera także pracę wątroby (jest sprzymierzeńcem w walce ze stłuszczeniem wątroby). Jego picie pozytywnie wpływa także na naczynia krwionośne. Zarówno cynamon, kurkuma, jak i ocet jabłkowy oczyszczają tętnice z nadmiaru trójglicerydów i lipoprotein o niskiej gęstości czyli LDL. W ten sposób chroni naczynia krwionośne przed powstawaniem blaszki miażdżycowej. Zaproponowany przez dietetyka napój ma także korzystny wpływ na obniżenie ciśnienia. Pomaga także w walce z jedną z najbardziej uciążliwych dolegliwości, jaką jest migrena.

