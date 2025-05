Jedz te produkty i chudnij bez wyrzeczeń. Sprawdź, co poleca dietetyczka

Wiele osób kojarzy odchudzanie z nieustannym liczeniem kalorii i odmawianiem sobie żywieniowych. Droga do szczupłej sylwetki nie musi być jednak naznaczona ciągłymi wyrzeczeniami. Można jeść do syta, a jednocześnie tracić na wadze. Udowadnia to dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz. Ekspertka przekonuje, że są takie artykuły spożywcze, które można spożywać codziennie i „gubić” centymetry w pasie. Te produkty – jak zauważa specjalistka – „mają bardzo niską gęstość energetyczną lub wyjątkową zdolność do sycenia przy minimalnej kaloryczności”. Sprawdź, co warto włączyć do jadłospisu podczas odchudzania.

Co jeść, będąc na diecie redukcyjnej?

Uczucie sytości zapewnić mogą nie tylko warzywa, ale również wiele innych artykułów spożywczych. Chodzi – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – o „produkty słodkie, kremowe, soczyste i orzeźwiające, które można wkomponować w codzienne posiłki lub wykorzystać jako przekąskę, gdy dopada głód”. Te kryteria doskonale spełnia arbuz. Doskonale nawadnia i gasi pragnienie, a przy okazji świetnie smakuje. Poza tym ma niewiele kalorii, bo 30 kcal w 100 gramach.

Na „liście” dietetyczki znalazł się też kalafior. Stugramowa porcja tego warzywa dostarcza jedynie 24 kalorii. Można wykorzystać je w kuchni na wiele sposobów. Wspaniale sprawdza się jako składnik zapiekanek i placuszków, a także dodatek do obiadu. Trzecie miejsce w zestawieniu stworzonym przez ekspertkę zajmuje naturalny skyr, czyli jogurt typu islandzkiego (około 78 kalorii w 100 gramach). Jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka, które wzmaga termogenezę i zwiększa ilość ciepła wytwarzaną przez organizm. W efekcie zmusza go do spalania większej liczby kalorii.

Inne produkty wspierające odchudzanie

Utratę nadprogramowych kilogramów wspomaga też marchewka. Ma tylko 41 kalorii w 100 gramach. Jednocześnie dostarcza sporej dawki błonnika pokarmowego, który z jednej strony usprawnia perystaltykę jelit, a z drugiej – przedłuża uczucie sytości po posiłku. Hamuje więc chęć podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski, na przykład chipsy czy słodycze. W dodatku zawiera beta-karoten. Związek ten wpływa pozytywnie na narząd wzroku i poprawia widzenie.

Ostatnim produktem wymienionym przez dietetyczkę jest tofu (75 kcal/100 gramów). Zdaniem dr Pauliny Ihnatowicz jemy go za mało. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości. Dzięki wysokiej zawartości białka na długo zaspokaja uczucie głodu. Jest świetnym dopełnieniem codziennej diety.

