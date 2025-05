Ten produkt ma w domu niemal każdy. Ekspertka ostrzega: cała litania szkodliwych składników!

Bułka tarta jest jednym z podstawowych składników w kuchni, wykorzystywanym w różnych potrawach. W szczególności wydaje się ona wręcz niezastąpiona przy przygotowywaniu kotletów, zarówno mięsnych, jak i wegetariańskich. Taka panierka nadaje im wtedy chrupkości, dzięki czemu smakują znacznie lepiej. Bułka tarta jest również stosowana do zagęszczania farszy, np. do krokietów. Okazuje się jednak, że lepiej nie kupować jej jako gotowego produktu.

Ekspertka krytykuje bułkę tartą

Choć teoretycznie wydaje się, że bułka tarta pakowana w torebki i sprzedawana w sklepie powinna zawierać jedynie startą bułkę, to w rzeczywistości wcale tak nie jest. Zwróciła na to uwagę ekspertka od zdrowego odżywiania Katarzyna Bosacka.

W sklepach roi się od gotowych bułek tartych, które mają całą litanię składników – wyjaśniła specjalistka.

Opublikowała ona także zdjęcie opakowania bułki tartej, gdzie w składzie widzimy między innymi cukier (który jest już na drugim miejscu), ale też margarynę (z tłuszczem palmowym), a do tego emulgatory, aromaty, polepszacze oraz środek do przetwarzania mąki. Jak zauważyła ekspertka bułka tarta sprzedawana w sklepie powinna być przygotowana z suchej bułki i zawierać takie same składniki, z których ta bułka była upieczona, czyli: mąka, drożdże, sól, woda.

Czym zastąpić bułkę tartą?

Przygotowanie bułki tartej w domu jest bardzo proste, a jednocześnie jest to świetny sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa, które w innym przypadku mogłoby trafić do kosza. Wystarczy pokroić czerstwe bułki lub chleb na małe kawałki i suszyć je w piekarniku w niskiej temperaturze (około 100 stopni Celsjusza) przez około 15-20 minut, aż staną się dobrze wysuszone, ale nie spalone. Następnie, wystarczy je zetrzeć na drobne okruchy za pomocą tarki, młynka do kawy, lub po prostu rozdrobnić je w blenderze.

Jeśli nie masz pod ręką pieczywa, a chcesz przygotować coś podobnego, bułkę tartą można zastąpić również suchymi płatkami kukurydzianymi (rozkruszonymi na drobno), zmielonymi orzechami (na przykład migdałami lub orzechami włoskimi). W przypadku, gdy zależy nam na bardziej chrupiącej konsystencji, warto wybrać płatki kukurydziane. Koniecznie zobacz też trzy pomysły na proste panierki, którymi można zastąpić bułkę tartą.

