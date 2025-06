Te drobne nawyki odmieniły moje trawienie. Dietetyczka zdradza, co naprawdę działa

Małe rzeczy potrafią mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie – w tym między innymi na trawienie, co z kolei przekłada się też na lepszą figurę. Choć często szukamy skomplikowanych diet czy „cudownych” rozwiązań, to właśnie drobne zmiany w codziennym stylu życia i odżywianiu mogą przynieść największe, trwałe efekty. Proste do wprowadzenia nawyki przyniosą również prawdziwą ulgę twojemu układowi pokarmowemu.

Te małe zmiany to duża różnica dla twoich jelit

Dietetyczka Irena Owsiak opublikowała na swoim Instagramie wpis na temat mikronawyków, które dają ogromną ulgę jelitom. Są to małe zmiany, które przekładają się na lepszą pracę jelit, większy komfort po posiłku, a także brak ciężkości. Na pierwszym miejscu ekspertka jako taki zdrowy nawyk podaje to, by nie jeść cały czas, tłumacząc, że ciągłe przekąski oznaczają mało „odpoczynku” dla jelit. Warto więc robić odstępy między posiłkami, podczas których nie podjadamy. Kolejna rada polega na dodawaniu warzyw lub owoców do każdego posiłku. Ekspertka, jeśli nie mamy pod ręką świeżych warzyw lub owoców, poleca te mrożone.

Brzmi wyświechtanie, ale moje jelita dzięki temu dosłownie odetchnęły – powiedziała specjalistka.

Następna wskazówka to zmiana ryżu na kaszę. Dietetyczka zaznaczyła, że choć nadal czasami jada ryż, to kasze mają więcej błonnika, który jest dobry dla jelit, dlatego częściej warto stawiać właśnie na ten produkt. Błonnik pokarmowy pomaga między innymi w lepszej motoryce jelit, przyczynia się do braku zaparć i daje większą sytość. Dietetyczka zaznacza też, że bardzo ważny jest ruch – wystarczy nawet pięć minut spaceru wokół bloku. Jak podkreśla ekspertka – nasze jelita „kochają”, gdy się ruszamy, ponieważ w ten sposób działają po prostu lepiej.

Jak jeszcze dbać o zdrowie jelit?

Równie istotnym elementem wspierającym zdrowie jelit jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Picie wystarczającej ilości wody w ciągu dnia wspiera naturalną perystaltykę jelit. Warto pić regularnie, małymi łykami, zamiast dużych ilości naraz. Oprócz wody dobrym wyborem są również napary ziołowe, takie jak mięta, koper włoski czy rumianek, które mogą dodatkowo łagodzić wzdęcia i wspierać trawienie. Należy natomiast unikać nadmiaru słodzonych napojów oraz zbyt dużej ilości kawy, które mogą działać drażniąco na przewód pokarmowy i przyczyniać się do odwodnienia.

Jakie pokarmy dobrze działają na jelita?

Na zdrowie jelit bardzo dobrze wpływają produkty bogate w błonnik, takie jak warzywa, owoce, pełnoziarniste zboża, nasiona i rośliny strączkowe. Błonnik pokarmowy nie tylko wspiera prawidłową pracę jelit, ale też stanowi pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych. Warto włączyć do diety także fermentowane produkty, takie jak kefir, jogurt naturalny, kiszona kapusta czy ogórki kiszone – zawierają one naturalne probiotyki, które wspierają równowagę mikroflory jelitowej. Dobrym wyborem są również zdrowe tłuszcze, na przykład oliwa z oliwek czy awokado, które wspomagają trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

