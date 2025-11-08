Zrób je raz, a zapomnisz o sklepowych płatkach. Te czekoladowe kuleczki są pełne żelaza i dodają energii na cały dzień

Wiele dzieci, a także niektórzy dorośli, bardzo lubią jeść na śniadanie lub kolację płatki czekoladowe. Wystarczy je zmieszać z mlekiem lub jogurtem naturalnym i słodki posiłek gotowy. Niestety, mimo że smakują wyśmienicie, nie należą do najzdrowszych produktów. Zawierają także dużo cukru i innych sztucznych dodatków.

Jak zrobić domowe płatki czekoladowe? Prosty przepis

Niezwykle smaczne płatki śniadaniowe można jednak przygotować samodzielnie w domu. Są nie tylko pyszne, ale też zdrowe, ponieważ zawierają pokaźną dawkę żelaza. Dietetyczka Anna Reguła udostępniła przepis na swoim Instagramie.

Domowe Nesquiki bogate w żelazo! Szybkie, roślinne i pełne mocy. Idealne, jeśli chcesz zadbać o poziom żelaza i mieć zdrową słodycz zawsze pod ręką – napisała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Im mniejsze kuleczki uformujesz, tym lepiej. Z przepisu wyjdzie ich cała blaszka, więc spokojnie wystarczą ci na kilka śniadań. Będą też idealne jako szybka przekąska. Przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Przepis: Czekoladowe płatki Te płatki smakują cudownie, a do tego są bardzo zdrowe. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 183 w każdej porcji Składniki 55 g mąki owsianej

30 g kakao naturalnego (niesłodzonego)

50 g tahini

20 g pestek dyni

30 g ekspandowanego amarantusa

60 g syropu klonowego

50 g napoju sojowego (bez dodatku wapnia)

sok z ½ pomarańczy Sposób przygotowania Mieszanie składnikówZmiel pestki dyni. Wymieszaj wszystkie składniki — masa powinna być kleista. Uformuj kulki. PieczeniePiecz ok. 12 min w 180°C, aż lekko się zarumienią Ostudź płatki, po chwili stają się jeszcze lepsze.

Jakie produkty są bogate w żelazo?

Żelazo jest kluczowym składnikiem naszej diety. Jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: hemowe (z produktów odzwierzęcych) oraz niehemowe (jego źródłem są rośliny). To pierwsze jest lepiej przyswajalne. Znajduje się głównie w czerwonym mięsie, podrobach, niektórych rybach i owocach morza. Z kolei żelazo niehemowe występuje w nasionach i pestkach (na przykład dyni, sezamu, siemienia lnianego). Jego źródłem są także rośliny strączkowe, zielone warzywa liściaste (szpinak i jarmuż), a także produkty zbożowe.

Należy pamiętać o tym, że przyswajalność żelaza niehemowego znacznie zwiększa się w obecności witaminy C. Warto więc łączyć jego źródła (na przykład soczewicę) z produktami bogatymi w witaminę C (na przykład papryką czy natką pietruszki).

