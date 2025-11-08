Zrób je raz, a zapomnisz o sklepowych płatkach. Te czekoladowe kuleczki są pełne żelaza i dodają energii na cały dzień

Wiele dzieci, a także niektórzy dorośli, bardzo lubią jeść na śniadanie lub kolację płatki czekoladowe. Wystarczy je zmieszać z mlekiem lub jogurtem naturalnym i słodki posiłek gotowy. Niestety, mimo że smakują wyśmienicie, nie należą do najzdrowszych produktów. Zawierają także dużo cukru i innych sztucznych dodatków.
Jak zrobić domowe płatki czekoladowe? Prosty przepis
Niezwykle smaczne płatki śniadaniowe można jednak przygotować samodzielnie w domu. Są nie tylko pyszne, ale też zdrowe, ponieważ zawierają pokaźną dawkę żelaza. Dietetyczka Anna Reguła udostępniła przepis na swoim Instagramie.
Domowe Nesquiki bogate w żelazo! Szybkie, roślinne i pełne mocy. Idealne, jeśli chcesz zadbać o poziom żelaza i mieć zdrową słodycz zawsze pod ręką – napisała ekspertka od zdrowego odżywiania.
Im mniejsze kuleczki uformujesz, tym lepiej. Z przepisu wyjdzie ich cała blaszka, więc spokojnie wystarczą ci na kilka śniadań. Będą też idealne jako szybka przekąska. Przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Przepis: Czekoladowe płatki
Te płatki smakują cudownie, a do tego są bardzo zdrowe.
Składniki
- 55 g mąki owsianej
- 30 g kakao naturalnego (niesłodzonego)
- 50 g tahini
- 20 g pestek dyni
- 30 g ekspandowanego amarantusa
- 60 g syropu klonowego
- 50 g napoju sojowego (bez dodatku wapnia)
- sok z ½ pomarańczy
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówZmiel pestki dyni. Wymieszaj wszystkie składniki — masa powinna być kleista. Uformuj kulki.
- PieczeniePiecz ok. 12 min w 180°C, aż lekko się zarumienią Ostudź płatki, po chwili stają się jeszcze lepsze.
Jakie produkty są bogate w żelazo?
Żelazo jest kluczowym składnikiem naszej diety. Jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: hemowe (z produktów odzwierzęcych) oraz niehemowe (jego źródłem są rośliny). To pierwsze jest lepiej przyswajalne. Znajduje się głównie w czerwonym mięsie, podrobach, niektórych rybach i owocach morza. Z kolei żelazo niehemowe występuje w nasionach i pestkach (na przykład dyni, sezamu, siemienia lnianego). Jego źródłem są także rośliny strączkowe, zielone warzywa liściaste (szpinak i jarmuż), a także produkty zbożowe.
Należy pamiętać o tym, że przyswajalność żelaza niehemowego znacznie zwiększa się w obecności witaminy C. Warto więc łączyć jego źródła (na przykład soczewicę) z produktami bogatymi w witaminę C (na przykład papryką czy natką pietruszki).
