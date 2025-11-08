Zrób je raz, a zapomnisz o sklepowych płatkach. Te czekoladowe kuleczki są pełne żelaza i dodają energii na cały dzień
 
Kobieta je płatki czekoaldowe
Kobieta je płatki czekoaldowe Źródło: Freepik
Jeśli masz ochotę na słodkie śniadanie, jednak nie chcesz sięgać po gotowe płatki pełne cukru, zrób je samodzielnie w domu. Ich przygotowanie jest banalnie proste, a do tego są pełne żelaza, więc organizm ci podziękuje.

Wiele dzieci, a także niektórzy dorośli, bardzo lubią jeść na śniadanie lub kolację płatki czekoladowe. Wystarczy je zmieszać z mlekiem lub jogurtem naturalnym i słodki posiłek gotowy. Niestety, mimo że smakują wyśmienicie, nie należą do najzdrowszych produktów. Zawierają także dużo cukru i innych sztucznych dodatków.

Jak zrobić domowe płatki czekoladowe? Prosty przepis

Niezwykle smaczne płatki śniadaniowe można jednak przygotować samodzielnie w domu. Są nie tylko pyszne, ale też zdrowe, ponieważ zawierają pokaźną dawkę żelaza. Dietetyczka Anna Reguła udostępniła przepis na swoim Instagramie.

Domowe Nesquiki bogate w żelazo! Szybkie, roślinne i pełne mocy. Idealne, jeśli chcesz zadbać o poziom żelaza i mieć zdrową słodycz zawsze pod ręką – napisała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Im mniejsze kuleczki uformujesz, tym lepiej. Z przepisu wyjdzie ich cała blaszka, więc spokojnie wystarczą ci na kilka śniadań. Będą też idealne jako szybka przekąska. Przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Przepis: Czekoladowe płatki

Te płatki smakują cudownie, a do tego są bardzo zdrowe.

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
10 min.
Czas gotowania
12 min.
Liczba porcji
5
Liczba kalorii
183 w każdej porcji

Składniki

  • 55 g mąki owsianej
  • 30 g kakao naturalnego (niesłodzonego)
  • 50 g tahini
  • 20 g pestek dyni
  • 30 g ekspandowanego amarantusa
  • 60 g syropu klonowego
  • 50 g napoju sojowego (bez dodatku wapnia)
  • sok z ½ pomarańczy

Sposób przygotowania

  1. Mieszanie składnikówZmiel pestki dyni. Wymieszaj wszystkie składniki — masa powinna być kleista. Uformuj kulki.
  2. PieczeniePiecz ok. 12 min w 180°C, aż lekko się zarumienią Ostudź płatki, po chwili stają się jeszcze lepsze.

Jakie produkty są bogate w żelazo?

Żelazo jest kluczowym składnikiem naszej diety. Jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: hemowe (z produktów odzwierzęcych) oraz niehemowe (jego źródłem są rośliny). To pierwsze jest lepiej przyswajalne. Znajduje się głównie w czerwonym mięsie, podrobach, niektórych rybach i owocach morza. Z kolei żelazo niehemowe występuje w nasionach i pestkach (na przykład dyni, sezamu, siemienia lnianego). Jego źródłem są także rośliny strączkowe, zielone warzywa liściaste (szpinak i jarmuż), a także produkty zbożowe.

Należy pamiętać o tym, że przyswajalność żelaza niehemowego znacznie zwiększa się w obecności witaminy C. Warto więc łączyć jego źródła (na przykład soczewicę) z produktami bogatymi w witaminę C (na przykład papryką czy natką pietruszki).

Opracowała:
