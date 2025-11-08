Dietetyczka poleca te 5 słodyczy z Biedronki. Są pyszne, zdrowe i bez białego cukru

Kiedy decydujemy się na zakup słodyczy, warto postawić na te z dobrym składem. W ten sposób zadbamy nie tylko o zaspokojenie chęci na coś słodkiego, ale również o zdrowie. Należy wybierać produkty, które nie obciążą naszego organizmu nadmiarem sztucznych dodatków. Dobrze jest też dopilnować, by nie zawierały zbyt dużo cukru, a najlepiej – jeśli jest taka możliwość – żeby nie miały go wcale.

Jakie słodycze kupić w Biedronce?

Dietetyczka Paula Jamróz opublikowała nagranie, w którym wymieniła pięć najlepszych słodyczy z dobrym składem z Biedronki. Jednym z takich produktów, które warto kupić, jest batonik Vitanella.

Tutaj mamy mega prosty i krótki skład, tylko następujące składniki: pasta daktylowa, wiórki kokosowe, pasta mango, marakuja i naturalne aromaty bez dodatku cukru. Tylko 167 kcal – powiedziała ekspertka.

Dodała, że dostępny jest też inny wariant smakowy z czarną porzeczką. Również ma prosty i krótki skład, bez dodatku cukru i konserwantów. Tej samej marki znajdziesz też batonik słodzony miodem, z dużą ilością orzechów i nasion. W składzie ma też chrupki ryżowe.

Tutaj jest mały dodatek cukru i lecytyna ze słonecznika, kakao, odrobina oleju kokosowego i sól – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Dietetyczka dodała, że jeden taki batonik to 223 kcal.

Następnym produktem, po który można sięgnąć, gdy mamy ochotę na coś słodkiego, są mini batoniki z chrupiącymi orzechami marki „Dobra Kaloria”. One też mają wartościowy skład, bez dodatku cukru. Zawierają tylko trzy składniki: daktyle, orzechy ziemne i chrupki zbożowe. Są przygotowane na bazie mąki kukurydzianej i ryżowej. Jeden batonik to 70 kcal.

Ekspertka poleca również kulki zawierające orzeszki i płatki kukurydziane, również od „Zdrowej Kalorii”. Są one słodzone miodem, a ich skład jest naprawdę zadowalający. Mają tylko cztery składniki: orzechy ziemne, kaszka kukurydziana, miód i sól. Jedna paczka to jedynie 135 kcal.

Jak wybierać zdrowe słodycze?

Wybierając słodycze, warto przede wszystkim czytać etykiety znajdujące się na nich. Szukaj produktów z krótkim i prostym składem, a unikaj tych ze sztucznymi dodatkami, jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy czy utwardzane tłuszcze roślinne. Zwracaj też uwagę na zawartość cukru w produkcie i najlepiej wybieraj takie, gdzie pochodzi on z naturalnych źródeł (takich jak na przykład figi, daktyle) lub wykorzystane są naturalne zamienniki, takie jak ksylitol czy erytrytol. Doskonałym wyborem będą również słodycze, które bazują na gorzkiej czekoladzie o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent).

Czytaj też:

Złocisty, tani i… zdradliwy. Ekspertka ostrzega: Polacy jedzą ten makaron na potęgęCzytaj też:

Ten zapomniany dar z ula działa lepiej niż miód. Seniorzy zyskują podwójnie – potwierdzają to najnowsze badania