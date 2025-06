Myślisz, że sól podnosi ciśnienie? Ten składnik szkodzi jeszcze bardziej

Nadciśnienie tętnicze to jedno z najczęstszych i najbardziej podstępnych schorzeń cywilizacyjnych – przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, a mimo to niszczy naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko zawału serca, udaru mózgu czy niewydolności nerek. Choć przyczyn nadciśnienia jest wiele, najczęściej winimy za nie nadmiar soli w diecie – i słusznie, bo sól zatrzymuje wodę w organizmie, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Dlatego ograniczenie jej spożycia to jeden z podstawowych kroków w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia. Okazuje się jednak, że trzeba jeszcze unikać innego, popularnego produktu.

Ten składnik diety powoduje nadciśnienie

Anna Bartusiak-Chatys, lekarz kardiolog, opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła, że nie tylko sól jest głównym „winowajcą” nadciśnienia.

Dlaczego cukier jest istotnym ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego? Całe życie obwinialiśmy tylko sól za to, że wywołuje nadciśnienie tętnicze. Dzisiaj wiemy, że żywność bogata w cukier i nasza dieta, w której mamy bardzo często duże ilości ukrytego cukru, doprowadza do rozwoju insulinooporności – powiedziała

Specjalistka wyjaśniła, że zjawisko to powoduje, iż w naszym organizmie dochodzi do szeregu zmian, między innymi zmian w nerkach – konsekwencją jest retencja sodu, wody oraz aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron (system hormonalno-enzymatyczny, który reguluje ciśnienie krwi i gospodarkę wodno-elektrolitową w organizmie) oraz przewlekłego stanu zapalnego, które leżą u podłoża rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Dlatego jeśli chorujesz na nadciśnienie tętnicze lub masz podwyższone wartości ciśnienia – zrezygnuj z cukru w swojej diecie

Specjalistka apeluje, by ograniczyć go do minimum. Dotyczy to także żywności przetworzonej. Jak mówi lekarka – w ten sposób można „wycofać” insulinooporność i doprowadzić do redukcji masy ciała, a w konsekwencji wartości twojego ciśnienia zaczną się obniżać.

Jakie produkty są bogate w cukier?

Insulinooporność jest ściśle związana z rozwojem nadciśnienia tętniczego, które dotyka już 11 milionów Polaków – wyjaśniła specjalistka.

Dodała także, że chcąc zapobiegać nadciśnieniu lub leczyć je kluczowa jest zmiana diety. Lekarka zauważyła, że cukier w naszej diecie to nie tylko ten, który dodajemy do herbaty czy słodycze, ale również:

wytrawne dania gotowe,

sosy (na przykład keczup),

jogurty owocowe,

owoce,

suszone owoce,

musy owocowe,

napoje, soki, alkohol,

biała mąka (pieczywo, makarony, tortille).

Warto uważnie czytać etykiety produktów spożywczych, ponieważ wiele z nich zawiera tzw. ukryty cukier – nawet tych, które na pierwszy rzut oka wydają się „zdrowe”. Cukier często występuje pod różnymi nazwami, takimi jak syrop glukozowo-fruktozowy, sacharoza, maltodekstryna. Regularne spożywanie nadmiaru cukru może prowadzić między innymi do otyłości, insulinooporności, próchnicy i problemów z cerą. A to tylko niektóre ze schorzeń, dlatego warto być świadomym konsumentem i dokładnie sprawdzać skład produktów, które trafiają do naszego koszyka.

