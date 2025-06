Polacy jedzą ogromne ilości tych wędlin. Ekspertka ostrzega: wykryto związki groźne dla zdrowia

Polacy kochają tradycyjnie wędzone wędliny. Często uznają je za lepszą alternatywę dla sklepowych, wysokoprzetworzonych wyrobów. Jednak – jak wskazuje dr Karolina Kowalczyk – nie są one tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać. Co więcej, jedzone w nadmiarze, wywierają niezwykle szkodliwy wpływ na organizm. Specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywności przebadała ponad 400 kilogramów tradycyjnie wędzonych wędlin i nie ma wątpliwości, że lepiej ograniczyć ich udział w diecie. Sprawdź, dlaczego.

Czemu tradycyjnie wędzone wędliny szkodzą zdrowiu?

Wędliny wędzone metodą tradycyjną kuszą wspaniałym smakiem i aromatem. Jednak niewiele osób zastanawia się, co mają one w swoim składzie. A ten, niestety, pozostawia wiele do życzenia. Znajdziemy w nim wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak na przykład benzo(a)piren, chryzen, benzo(b)fluoranten czy benzo(a)antracen. Te związki zostały uznane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (z języka angielskiego European Food Safety Authority – EFSA) za niezwykle szkodliwe dla zdrowia. Wykazują działanie kancerogenne i mutagenne. Przez to sprzyjają powstawaniu mutacji genetycznych i zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów. Mogą również prowadzić do uszkodzenia płodu w łonie matki. W dłuższej perspektywie mogą wywołać poważne problemy zdrowotne.

Warto jednak podkreślić, że zagrożenie to wzrasta przede wszystkim przy nadmiernym spożyciu takich wędlin oraz w przypadku nieprawidłowego procesu wędzenia, na przykład zbyt długiego lub w niewłaściwej temperaturze, co sprzyja gromadzeniu się niebezpiecznych związków w mięsie.

Jak bezpiecznie wędzić wędliny?

Jeśli wędzisz wędliny, zwróć uwagę na to, by dym wędzarniczy nie miał zbyt długiego kontaktu z mięsem. W przeciwnym razie rośnie ryzyko odkładania się zanieczyszczeń i pogorszenia wartości odżywczej finalnego produktu. Kontroluj też inne parametry, na przykład ilość soli w solance. „Pamiętaj, aby ta wędlina nie była bardzo okadzona dymem. Jeżeli jesteś koneserem takich wędlin, to po prostu nie spożywaj ich często i dużo” – apeluje dr Karolina Kowalczyk. Co ważne, wędzenie metodą tradycyjną nie dotyczy wyłącznie wyrobów domowych, stosuje je bowiem wielu przedstawicieli przemysłu spożywczego. Najważniejsze to zachować umiar i zdrowy rozsądek.

