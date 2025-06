Te lody z Biedronki to hit… ale tylko z wyglądu. Smak załamuje nawet fanów słodyczy

Wiosną i latem Polacy ochoczo sięgają po mrożone desery. Zazwyczaj inwestują w te z supermarketu, nie zważając na to, co wkładają do koszyka. A szkoda, bo niewłaściwy wybór może mieć opłakane skutki. Zobaczcie, jakich lodów lepiej unikać w Biedronce.

Wiele osób kupuje lody w Biedronce. To wygodne rozwiązanie, ale czy bezpieczne? Nie zawsze. Dowodzi tego pewien wpis opublikowany w mediach społecznościowych na profilu Pomysłodawcy. „Jesteśmy zwykłą rodziną pełną pomysłów! Znajdziesz tu humor, inspiracje, ciekawostki, szczere recenzje produktów, usług, [...] Codzienne życie współtworzy nasze treści” – czytamy w opisie konta. Obserwuje je już ponad 990 tysięcy osób. W jednym z udostępnionych niedawno postów zamieszczono opinię na temat popularnych lodów wyprodukowanych dla Jeronimo Martins Polska (Biedronki). Niestety nie jest ona zbyt pochlebna. Niektóre spostrzeżenia szokują. Lody pistacjowe z Biedronki „pod lupą” Ostrzeżenie zamieszczone na profilu Pomysłodawcy dotyczy lodów pistacjowych marki Marletto sprzedawanych w opakowaniach o pojemności 500 mililitrów. Największe zastrzeżenia wzbudził smak produktu. Można w nim było wyczuć bardzo dużą gorycz. Kupiłem je dziś do testów. Nie spodziewałem się cudów, bo skład nie zapowiadał niczego wybitnego – ale to, co mnie spotkało po spróbowaniu, to jest SZOK. Lody są intensywnie gorzkie i wręcz obrzydliwe w smaku [...] Smakuje to, jakby [...] było zepsute albo składniki były bardzo niskiej jakości. Publikuję to ostrzeżenie w trosce o innych – bo nie wiem, co dokładnie odpowiada za tę gorycz, ale coś tu zdecydowanie jest nie tak. Uważajcie – czytamy w opublikowanym poście. Wiele do życzenia pozostawia również skład deseru. Pasta pistacjowa stanowi jedynie 10 procent tego produktu. Na pierwszym miejscu znajduje się woda. Warto wspomnieć, że lody zawierają też wiele zbędnych dodatków, które spożywane w zbyt dużych ilościach mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Chodzi między innymi o syrop glukozowo-fruktozowy, który pojawia się na etykiecie w kilku miejscach. Jego nadmiar w diecie sprzyja występowaniu wielu różnych chorób, takich jak na przykład niealkoholowe stłuszczenie wątroby, cukrzyca, dna moczanowa, kamica nerkowa, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. W dodatku może zaburzać odczuwanie głodu i sytości, zmniejszać wrażliwość tkanek na insulinę, nasilać stany zapalne i obniżać odporność. Na jakie jeszcze lody pistacjowe warto uważać? Smakiem i składem rozczarowują również lody pistacjowe marki Zielona Budka. W ich składzie praktycznie nie ma orzechów. Pasta pistacjowa stanowi zaledwie 0,8 procent składu Dominują natomiast mleko odtłuszczone, woda i cukier. Nie brakuje też syropu glukozowego. W smaku głównie cukier, migdał, kokos, zawód i rozpacz. Pistacje są tu jak gość, który przyszedł na imprezę, zrobił selfie i wyszedł. Aksamitnie kremowe tak, jak farba olejna jest wodna. [...] Jeśli szukasz smaku pistacji – idź dalej. Tu moim zdaniem go nie ma – podsumowano w jednym z postów opublikowanych na profilu Pomysłodawcy. Czytaj też:

