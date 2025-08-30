Nie zgadniesz, co powoduje wzdęcia. Gastrolog ujawnia nieoczywiste przyczyny, sprawdź!

Wzdęcia są dość powszechną dolegliwością, z którą boryka się wiele osób. Polegają one na nadmiernym gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym. Choć zwykle nie są groźne, mogą być bardzo uciążliwe i wpływać na komfort życia. Pamiętaj, że jeśli towarzyszą im inne, niepokojące objawy, warto skonsultować się z lekarzem.

Nieoczywiste przyczyny wzdęć

Dr Karolina Radwan, gastrolog, wskazała kilka nieoczywistych przyczyn wzdęć. Jedną z nich jest żucie gumy. Może to powodować wzdęcia, ponieważ dochodzi wtedy do połykania powietrza. W konsekwencji dostaje się ono do jelit. Znaczenie ma także spożywanie sztucznych słodzików, które znajdują się w gumach do żucia, takich jak na przykład sorbitol czy ksylitol. Mogą one mieć działanie przeczyszczające, a w konsekwencji prowadzić do wzdęć, a także biegunek i nadmiernego wydzielania gazów. Zbyt częste żucie gumy może zaburzać również pracę układu pokarmowego.

Kolejnym powodem, przez który borykamy się z wzdęciami, a z którego większość osób nie zdaje sobie sprawy, jest ssanie cukierków. Podobnie jak przy żuciu gumy, podczas tej czynności połyka się powietrze, które w konsekwencji trafia do przewodu pokarmowego. Trzeba też pamiętać o tym, że źródłem gazów jest także powietrze połykane podczas spożywania posiłków i płynów oraz w trakcie szybkiego mówienia.

Co jeszcze powoduje wzdęcia?

Powodem wzdęć jest także jedzenie obfitych posiłków, szczególnie tych z nadmiarem białka i tłuszczu. Przyczyną może być również spożywanie produktów wzdymających. Należą do nich przede wszystkim warzywa kapustne, takie jak kapusta, kalafior, brokuły czy brukselka. Wzdęcia mogą też powodować rośliny strączkowe – fasola, groch, soczewica i ciecierzyca – ze względu na zawarte w nich cukry trudne do strawienia. Inne wzdymające produkty to cebula, czosnek, rzodkiewka, a także napoje gazowane, pieczywo razowe oraz produkty zawierające sztuczne słodziki.

Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, wzdęcia mogą powodować także stany chorobowe, m.in.: zespół jelita nadwrażliwego (IBS), choroby zapalne jelit, zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO), celiakia, przewlekłe zaparcia, biegunki, niestrawność oraz nietolerancje pokarmowe (np. laktozy, fruktozy).

W przypadku uporczywych objawów modyfikacja diety może przyczynić się do złagodzenia lub eliminacji dolegliwości. Pomocna może być obserwacja występowania objawów po spożytych posiłkach w celu zidentyfikowania produktów będących ich przyczyną – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

