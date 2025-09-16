Gastrolog: te proste nawyki chronią przed groźną chorobą jelit. Wprowadź je już dziś!

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w naszym kraju. Jego wczesne wykrycie daje jednak możliwość wyleczenia tej choroby. Niezwykle ważna w tej kwestii jest więc profilaktyka, do której zalicza się wykonywanie kolonoskopii. My sami mamy również realny wpływ na to, czy zachorujemy na raka jelita grubego. Gastrolog Katarzyna Staszek opublikowała na swoim Instagramie wpis, w którym podała najważniejsze kroki, jakie można wdrożyć, by zminimalizować ryzyko.

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego?

Specjalistka zauważa, że na wiele czynników raka jelita grubego mamy wpływ.

Genów i wieku nie zmienisz, ale twoje codzienne wybory mają ogromne znaczenie – podkreśliła ekspertka.

Dodała także, że dieta jest „potężną tarczą ochronną”. Staraj się więc, by na twoim talerzu codziennie gościły warzywa i owoce, które są źródłem witamin i antyoksydantów. Jedz również produkty pełnoziarniste, czyli chleb, kasze, makarony, oraz rośliny strączkowe, takie jak fasola, ciecierzyca czy soczewica. Dieta bogata w błonnik pokarmowy to jeden z najlepiej udokumentowanych sposobów na ochronę jelit. Specjalistka radzi także, by ograniczyć czerwone i przetworzone mięso.

Regularne spożywanie czerwonego mięsa (wołowina, wieprzowina) i jego przetworów (wędliny, parówki, kiełbasy) zwiększa ryzyko zachorowania – wyjaśniła.

Okazuje się bowiem, że 50 g przetworzonego mięsa dziennie (czyli mniej więcej jedna parówka) może podnieść ryzyko zachorowania na raka jelita grubego aż o 16 procent.

O czym jeszcze pamiętać?

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na ten nowotwór, należy również dbać o prawidłową masę ciała, ponieważ nadwaga i otyłość są jednymi z głównych modyfikowalnych czynników ryzyka raka jelita grubego – szczególnie w przypadku mężczyzn. Najlepszym sposobem na utrzymanie wagi w normie jest zdrowa dieta, ale także regularna aktywność fizyczna. Nie musisz wcale być sportowcem – wystarczy 30–60 minut umiarkowanego wysiłku dziennie, na przykład szybkiego spaceru. W tygodniu powinno to być około 150 minut aktywności. Ogranicz też używki, takie jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu.

