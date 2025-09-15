Zrób te błyskawiczne „turbożelazowe placuszki”. Ja pokochałam je od pierwszego kęsa!

Żelazo jest bardzo ważnym składnikiem mineralnym w naszej diecie. Odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu w organizmie. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, objawiającej się zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją. Żelazo wspiera także procesy metaboliczne oraz jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jeśli chcesz przygotować posiłek, który jest bogaty właśnie w żelazo, skorzystaj z przepisu na obłędnie smaczne placuszki.

Przepis na placuszki bogate w żelazo

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na swoim Instagramie przepis na placuszki, które zawierają naprawdę solidną dawkę żelaza – aż 9 mg w porcjach z tego przepisu. Co więcej, cudownie smakują, a ich przygotowanie jest wyjątkowo proste.

Przepis: Placuszki bogate w żelazo Te placuszki są nie tylko pyszne, ale też niezwykle zdrowe Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 166 w każdej porcji Składniki 1 jajko

1 średni banan

40 g płatków owsianych

15 g amarantusa ekspandowanego

5 g gorzkiego kakao

5 g oliwy (do smażenia)

100 g malin

20 g pasty tahini

10 g pestek dyni Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW misce rozgnieć banana i dodaj jajko, płatki owsiane, amarantus i kakao. Wymieszaj na jednolitą masę. Smażenie placuszkówRozgrzej oliwę na patelni i smaż małe placuszki po 2–3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią. Gotowe placuszki polej pastą tahini i posyp pestkami dyni oraz ozdób malinami.

Takie placuszki możesz zaserwować z masłem orzechowym, skyrem, jogurtem naturalnym czy dżemem. Warto dodać także świeże owoce – dzięki nim będą nie tylko zdrowsze, ale też lepiej się prezentują.

Jakie produkty są bogate w żelazo?

Warto zadbać o to, by nasza dieta była bogata w produkty zawierające duże ilości żelaza. Występuje ono w dwóch formach: żelaza hemowego oraz niehemowego. Żelazo hemowe pochodzi z produktów odzwierzęcych – jego źródłem jest mięso, ryby oraz jaja. Ta forma żelaza jest lepiej przyswajalna przez organizm. Żelazo niehemowe znajduje się głównie w produktach roślinnych i jest nieco gorzej wchłaniane.

Produkty bogate w żelazo to przede wszystkim czerwone mięso, takie jak wołowina czy wątróbka, które zawierają łatwo przyswajalne żelazo hemowe. Dobrym źródłem są również drób, ryby i owoce morza. Dobrze jest sięgać też po rośliny strączkowe. Sporo żelaza znajduje się także w pestkach dyni, orzechach i suszonych owocach. Pamiętaj, że aby organizm lepiej przyswajał żelazo, warto łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C, na przykład z papryką. Warto też wiedzieć, że niektóre napoje mogą obniżyć przyswajanie żelaza, dlatego unikaj ich, jedząc posiłki bogate w ten pierwiastek. Mowa między innymi o kawie, herbacie i napojach mlecznych. Koniecznie sprawdź też, jak przygotować koktajl bogaty w żelazo, który błyskawiczne doda ci energii.

