Zrób te błyskawiczne „turbożelazowe placuszki”. Ja pokochałam je od pierwszego kęsa!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Zrób te błyskawiczne „turbożelazowe placuszki”. Ja pokochałam je od pierwszego kęsa!

Dodano: 
Placuszki
Placuszki Źródło: Freepik
Zbilansowana dieta to nie tylko kwestia kalorii, ale też dostarczania organizmowi kluczowych mikroelementów. Jednym z nich jest żelazo. Zobacz, jak przygotować pyszne placuszki, które zawierają sporą ilość tego pierwiastka.

Żelazo jest bardzo ważnym składnikiem mineralnym w naszej diecie. Odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu w organizmie. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, objawiającej się zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją. Żelazo wspiera także procesy metaboliczne oraz jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jeśli chcesz przygotować posiłek, który jest bogaty właśnie w żelazo, skorzystaj z przepisu na obłędnie smaczne placuszki.

Przepis na placuszki bogate w żelazo

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na swoim Instagramie przepis na placuszki, które zawierają naprawdę solidną dawkę żelaza – aż 9 mg w porcjach z tego przepisu. Co więcej, cudownie smakują, a ich przygotowanie jest wyjątkowo proste.

Przepis: Placuszki bogate w żelazo

Te placuszki są nie tylko pyszne, ale też niezwykle zdrowe

Kategoria
Dodatek
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
15 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
166 w każdej porcji

Składniki

  • 1 jajko
  • 1 średni banan
  • 40 g płatków owsianych
  • 15 g amarantusa ekspandowanego
  • 5 g gorzkiego kakao
  • 5 g oliwy (do smażenia)
  • 100 g malin
  • 20 g pasty tahini
  • 10 g pestek dyni

Sposób przygotowania

  1. Mieszanie składnikówW misce rozgnieć banana i dodaj jajko, płatki owsiane, amarantus i kakao. Wymieszaj na jednolitą masę.
  2. Smażenie placuszkówRozgrzej oliwę na patelni i smaż małe placuszki po 2–3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią. Gotowe placuszki polej pastą tahini i posyp pestkami dyni oraz ozdób malinami.

Takie placuszki możesz zaserwować z masłem orzechowym, skyrem, jogurtem naturalnym czy dżemem. Warto dodać także świeże owoce – dzięki nim będą nie tylko zdrowsze, ale też lepiej się prezentują.

Jakie produkty są bogate w żelazo?

Warto zadbać o to, by nasza dieta była bogata w produkty zawierające duże ilości żelaza. Występuje ono w dwóch formach: żelaza hemowego oraz niehemowego. Żelazo hemowe pochodzi z produktów odzwierzęcych – jego źródłem jest mięso, ryby oraz jaja. Ta forma żelaza jest lepiej przyswajalna przez organizm. Żelazo niehemowe znajduje się głównie w produktach roślinnych i jest nieco gorzej wchłaniane.

Produkty bogate w żelazo to przede wszystkim czerwone mięso, takie jak wołowina czy wątróbka, które zawierają łatwo przyswajalne żelazo hemowe. Dobrym źródłem są również drób, ryby i owoce morza. Dobrze jest sięgać też po rośliny strączkowe. Sporo żelaza znajduje się także w pestkach dyni, orzechach i suszonych owocach. Pamiętaj, że aby organizm lepiej przyswajał żelazo, warto łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C, na przykład z papryką. Warto też wiedzieć, że niektóre napoje mogą obniżyć przyswajanie żelaza, dlatego unikaj ich, jedząc posiłki bogate w ten pierwiastek. Mowa między innymi o kawie, herbacie i napojach mlecznych. Koniecznie sprawdź też, jak przygotować koktajl bogaty w żelazo, który błyskawiczne doda ci energii.

Czytaj też:
Dietetyk radzi: to najzdrowsze mleka roślinne z Biedronki. Sprawdź, po które lepiej nie sięgaćCzytaj też:
Ten koktajl przyniesie ulgę twoim jelitom. Zrobisz go w 30 sekund. Wypróbuj przepis dietetyka

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl