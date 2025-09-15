Zrób te błyskawiczne „turbożelazowe placuszki”. Ja pokochałam je od pierwszego kęsa!

Żelazo jest bardzo ważnym składnikiem mineralnym w naszej diecie. Odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu w organizmie. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, objawiającej się zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją. Żelazo wspiera także procesy metaboliczne oraz jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Jeśli chcesz przygotować posiłek, który jest bogaty właśnie w żelazo, skorzystaj z przepisu na obłędnie smaczne placuszki.
Przepis na placuszki bogate w żelazo
Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na swoim Instagramie przepis na placuszki, które zawierają naprawdę solidną dawkę żelaza – aż 9 mg w porcjach z tego przepisu. Co więcej, cudownie smakują, a ich przygotowanie jest wyjątkowo proste.
Przepis: Placuszki bogate w żelazo
Te placuszki są nie tylko pyszne, ale też niezwykle zdrowe
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 166 w każdej porcji
Składniki
- 1 jajko
- 1 średni banan
- 40 g płatków owsianych
- 15 g amarantusa ekspandowanego
- 5 g gorzkiego kakao
- 5 g oliwy (do smażenia)
- 100 g malin
- 20 g pasty tahini
- 10 g pestek dyni
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówW misce rozgnieć banana i dodaj jajko, płatki owsiane, amarantus i kakao. Wymieszaj na jednolitą masę.
- Smażenie placuszkówRozgrzej oliwę na patelni i smaż małe placuszki po 2–3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią. Gotowe placuszki polej pastą tahini i posyp pestkami dyni oraz ozdób malinami.
Takie placuszki możesz zaserwować z masłem orzechowym, skyrem, jogurtem naturalnym czy dżemem. Warto dodać także świeże owoce – dzięki nim będą nie tylko zdrowsze, ale też lepiej się prezentują.
Jakie produkty są bogate w żelazo?
Warto zadbać o to, by nasza dieta była bogata w produkty zawierające duże ilości żelaza. Występuje ono w dwóch formach: żelaza hemowego oraz niehemowego. Żelazo hemowe pochodzi z produktów odzwierzęcych – jego źródłem jest mięso, ryby oraz jaja. Ta forma żelaza jest lepiej przyswajalna przez organizm. Żelazo niehemowe znajduje się głównie w produktach roślinnych i jest nieco gorzej wchłaniane.
Produkty bogate w żelazo to przede wszystkim czerwone mięso, takie jak wołowina czy wątróbka, które zawierają łatwo przyswajalne żelazo hemowe. Dobrym źródłem są również drób, ryby i owoce morza. Dobrze jest sięgać też po rośliny strączkowe. Sporo żelaza znajduje się także w pestkach dyni, orzechach i suszonych owocach. Pamiętaj, że aby organizm lepiej przyswajał żelazo, warto łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C, na przykład z papryką. Warto też wiedzieć, że niektóre napoje mogą obniżyć przyswajanie żelaza, dlatego unikaj ich, jedząc posiłki bogate w ten pierwiastek. Mowa między innymi o kawie, herbacie i napojach mlecznych. Koniecznie sprawdź też, jak przygotować koktajl bogaty w żelazo, który błyskawiczne doda ci energii.
