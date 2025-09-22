Siemię lniane działa tylko wtedy, gdy zrobisz to w ten sposób. Zobacz, jak je przygotować

Siemię lniane znane jest jako superfood i sięga po nie coraz więcej osób. Okazuje się jednak, że sposób jego przygotowania ma ogromne znaczenie dla efektów zdrowotnych. Ekspertka od zdrowego odżywiania podpowiada, jak je gotować, by maksymalnie wykorzystać jego dobroczynne właściwości.

Najlepszy sposób przygotowania siemienia lnianego

Siemię lniane można kupić w dwóch formach: już zmielone lub w postaci całych nasionek. Nasiona lnu można spożywać w całości, przygotowując specjalny „kisiel”, który świetnie działa na przewód pokarmowy. Pomoże to osobom borykającym się z refluksem żołądkowo-przełykowym, przyniesie ulgę przy bólach brzucha czy problemach z wypróżnianiem. Taki kisiel działa głównie osłonowo na błonę śluzową przełyku i żołądka, dostarczając przede wszystkim błonnika rozpuszczalnego. Wystarczy w tym celu więc jedynie namoczyć nasiona lub zagotować je w wodzie.

Jeśli jednak chcesz wydobyć z siemienia lnianego maksymalnie dużo wartości prozdrowotnych, wybierz inną formę – zmiel nasiona siemienia lnianego. Dietetyk Paulina Ihtanowicz podpowiada, że najlepiej sięgać po nasiona w formie pestek i mielić je tuż przed spożyciem, ponieważ to właśnie wewnątrz nich znajdują się cenne kwasy tłuszczowe, które bardzo szybko się utleniają. Chodzi o kwasy omega-3, które są szczególnie wrażliwe na działanie tlenu. Oznacza to, że kupując już zmielone siemię lniane lub mieląc je dużo wcześniej przed spożyciem, tracimy część jego wartości odżywczych.

Dwie–trzy łyżki zmielonego siemienia należy zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą, a następnie odstawić na godzinę lub dwie. Pamiętaj, że trzeba wypić całą zawiesinę – wodę razem ze zmielonymi nasionami. Tylko w ten sposób dostarczysz organizmowi pełnię składników odżywczych. Ze względu na bardzo wysoką zawartość błonnika, kluczowe jest również picie dużej ilości wody w ciągu dnia (minimum 2 litry). W przeciwnym razie może dojść do zaparć.

Jakie właściwości ma siemię lniane?

Siemię lniane jest świetnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, w szczególności kwasu alfa-linolenowego (ALA). Organizm ludzki nie potrafi sam go wytworzyć, dlatego musi być dostarczany razem z pożywieniem. Kwas ten wykazuje działanie przeciwzapalne, wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego oraz mózgu. Siemię lniane zawiera również dużo błonnika pokarmowego, który nie tylko korzystnie wpływa na pracę jelit, ale też daje uczucie sytości. Pomaga regulować poziom cukru i cholesterolu we krwi. Siemię lniane zawiera również składniki mineralne, takie jak: potas, fosfor, magnez, wapń.

Kto nie może spożywać nasnion lnu?

Ostrożność przy spożywaniu siemienia lnianego powinny zachować osoby z chorobami zapalnymi jelit w fazie zaostrzenia (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), a także pacjenci z niedrożnością lub zwężeniem przewodu pokarmowego. W takich przypadkach zalecana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem. Pamiętaj też, że siemienia lnianego nie można pić bez ograniczeń.

Maksymalna dzienna dawka nasion siemienia lnianego to 3 łyżki stołowe. Powodem są niewielkie ilości związków cyjanowych. Organizm potrafi sobie z nimi skutecznie radzić, ale nie należy przyjmować ich w zbyt dużych dawkach – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czytaj też:

Nie daj się nabrać! Dietetyk rozprawia się z popularnym mitem o płatkach owsianychCzytaj też:

Ekspert ostrzega: to dwie najgorsze czekolady. Mają masę cukru. Sprawdź, co lepiej wybrać