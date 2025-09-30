Masz wzdęcia? Dietetyczka wskazuje dwie zaskakujące przyczyny. Też popełniasz te błędy?

Uczucie „balona” w brzuchu to najczęściej znak, że naszym jelitom nie do końca odpowiada to, co jemy. Przyczyn tych dolegliwości może być jednak więcej, a część z nich wynika z pozornie zdrowych nawyków. Specjalistka punktuje błędy żywieniowe, które są nieoczywistymi przyczynami wzdęć. Wielu z was z pewnością będzie zaskoczonych.

Nieoczywiste przyczyny wzdęć

Dietetyczka Ela Gregorowicz w opublikowanym poście na Instagramie podała dwa nieoczywiste błędy żywieniowe, które mogą nasilać dolegliwości jelitowe. Jak tłumaczy ekspertka – wzdęcia są sygnałem, że jelita reagują na sposób odżywiania i styl życia.

Czasem przyczyna może być prosta, jak nagłe zmiany w diecie, a innym razem to efekt kumulacji czynników, takich jak ilość błonnika, rodzaj tłuszczów czy tempo jedzenia. Zrozumienie tych zależności pozwala realnie poprawić komfort jelit i zmniejszyć uczucie „balona” w brzuchu – wyjaśnia.

Błędem pierwszym jest brak tłuszczu w diecie. Zdarza się to często na redukcji, gdy „ucinamy” lub eliminujemy tłuszcz z naszego jadłospisu. W efekcie dochodzi do zaburzeń wydzielania żółci i perystaltyki jelit, a wzdęcia się nasilają. Drugi częsty błąd polega na dostarczeniu zbyt dużej ilości błonnika naraz.

Zmieniając sposób żywienia, często „rzucamy się” na zdrowe produkty: płatki owsiane, strączki, surowe warzywa – zauważa dietetyczka.

Powoduje to gazy, uczucie przelewania i wzdęcia. Błonnik należy więc wprowadzać stopniowo, a przy tym dbać o nawodnienie i ruch.

Co jeszcze powoduje wzdęcia?

Główne przyczyny wzdęć związane są ze sposobem odżywiania. Niektóre pokarmy zawierają węglowodany, które są słabo wchłaniane w jelicie cienkim, a w konsekwencji stają się pożywką dla bakterii w jelicie grubym. To powoduje fermentację i produkcję gazu. Do takich pokarmów zalicza się między innymi rośliny strączkowe, warzywa kapustne i cebulowe, ale też niektóre owoce – na przykład jabłka, gruszki czy arbuzy.

Trzeba też uważać na napoje gazowane oraz żucie gumy – w ten sposób wprowadzamy do przewodu pokarmowego nadmiar powietrza, co prowadzi do wzdęć.

