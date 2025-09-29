To niepozorne warzywo ratuje wątrobę i obniża cukier. Polacy prawie wcale go nie jedzą

Karczochy w polskiej kuchni są znacznie mniej popularne niż na przykład we Włoszech. To jednak spory błąd, ponieważ ich spożywanie niesie naprawdę wiele korzyści zdrowotnych. Można te warzywa podać pieczone, gotowane, smażone czy duszone. Jeśli odpowiednio się je przyrządzi, smakują naprawdę znakomicie. Włącz je do swojego jadłospisu, a organizm z pewnością będzie ci wdzięczny.

Karczochy wspierają pracę wątroby

Zawarta w karczochach cynaryna wykazuje silne działanie żółciopędne, co ułatwia trawienie tłuszczów i przyczynia się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. To pośrednio odciąża pracę wątroby i zmniejsza ryzyko jej otłuszczenia. Wspiera także procesy detoksykacji i regeneracji tego narządu. Przeciwutleniacze zawarte w karczochach neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki wątroby przed stanami zapalnymi. Co więcej, warzywa te mogą wspomagać leczenie schorzeń wątroby, dróg żółciowych oraz żołądka.

Jakie jeszcze właściwości mają karczochy?

Karczochy pozytywnie wpływają również na układ trawienny, łagodząc niestrawność. Dzięki zawartości inuliny (rodzaj błonnika pokarmowego) jedzenie karczocha działa jak prebiotyk, wspierając zdrowie mikroflory jelitowej. Przyczynia się to też do regulacji rytmu wypróżnień i łagodzi zaparcia.

Warzywa te mają także działanie hipoglikemiczne, dlatego są polecane dla osób, które zmagają się z cukrzycą typu 2, a także insulinoopornością. Inulina pomaga w kontroli poziomu glukozy we krwi, ponieważ jest wolno metabolizowana. Z kolei zawarty w karczochach kwas chlorogenowy może wpływać na metabolizm glukozy – zmniejsza wchłanianie cukrów w jelitach i w konsekwencji poprawia wrażliwość na insulinę. Karczochy mają też działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Dzięki niskiej kaloryczności i dużej ilości błonnika pokarmowego są także wskazane dla osób w trakcie odchudzania. Działają też moczopędnie i wspierają oczyszczanie organizmu.

Jak przyrządzić karczochy?

Karczochy w kuchni można wykorzystać na wiele sposobów. Idealnie nadają się jako dodatek do makaronów czy składnik risotta. Możesz też przyrządzić z nich zupę. Doskonale smakują podduszone karczochy z roztopionym masłem lub sosem beszamelowym. Pamiętaj, żeby wybierać jędrne karczochy z twardymi, ostrymi liśćmi. Ich płatki powinny do siebie ściśle przylegać.

