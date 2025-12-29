Te smarowidła wygrywają z masłem. Dietetyczka: dobre dla jelit i cukru we krwi
Te smarowidła wygrywają z masłem. Dietetyczka: dobre dla jelit i cukru we krwi

Źródło: Freepik
Szukasz dobrego i smacznego smarowidła do kanapek? Zamiast sięgać po „pierwszy lepszy” produkt ze sklepowej półki, zobacz, co poleca znana dietetyczka. Ten wybór zaskakuje.

Wiele osób uznaje masło za jedyny słuszny wybór, jeśli chodzi o smarowidło do kanapek. Tymczasem na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju produktów, które świetnie sprawdzają się w roli „zamiennika” popularnego tłuszczu. Są też od niego znacznie zdrowsze. Przyjrzała im się bliżej dietetyczka Joanna Kryształ. Sprawdź, co poleca specjalistka i dlaczego.

Co wybrać, zamiast masła, na kanapki?

Niekwestionowanym „numerem jeden” w rankingu stworzonym przez ekspertkę są pasty warzywne, a zwłaszcza te na bazie roślin strączkowych. Zawierają spore dawki białka i błonnika, a te dwa składniki odgrywają kluczową rolę w prawidłowej pracy układu pokarmowego. Zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, stabilizują stężenie glukozy we krwi i usprawniają trawienie, przeciwdziałając dolegliwościom gastrycznych, takim jak na przykład zaparcia czy wzdęcia.

Warto podkreślić, że błonnik pełni w organizmie jeszcze jedną niezwykle istotną funkcję – stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii obecnych w jelitach. Wspiera namnażanie się tych mikroorganizmów, a tym samym pośrednio wspomaga produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te poprawiają wchłanianie mikroelementów pochodzących z jedzenia. Przyspieszają też regenerację nabłonka jelit. W dodatku redukują stany zapalne w obrębie narządu i wzmacniają barierę jelitową. Z kolei białko wzmaga termogenezę, czyli wytwarzanie ciepła przez organizm. W rezultacie zwiększa ilość wydatkowanej przez niego energii i przyspiesza spalanie kalorii.

Pasty warzywne nie wymagają wiele pracy. Możesz bez trudu zrobić je w domu. Jeśli jednak decydujesz się na zakup gotowych wyrobów, wybieraj te z jak najkrótszym i najprostszym składem bez sztucznych dodatków (zagęstników, barwników, wzmacniaczy smaku itp.) oraz uwodornionego oleju palmowego. „Polecane produkty to Primavika, GoVege, Vemondo”– zauważa ekspertka w udostępnionym materiale.

Inne polecane smarowidła do pieczywa

Dietetyczka Joanna Kryształ radzi również, by sięgać po guacamole oraz hummus. „Bazą” pierwszego z tych smarowideł jest awokado, które – jak podkreśla specjalistka – poprawia profil lipidowy. Dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA). To właśnie one obniżają poziom „złego cholesterolu” we krwi (LDL). Odpowiadają też za wspomaganie pracy serca i układu krążenia. Drugi z wymienionych „zamienników” masła powstaje natomiast z ciecierzycy i pasty tahini. Znajdziemy w nim białko, „zdrowe” tłuszcze i wspomniany wcześniej błonnik.

