Te smarowidła wygrywają z masłem. Dietetyczka: dobre dla jelit i cukru we krwi

Wiele osób uznaje masło za jedyny słuszny wybór, jeśli chodzi o smarowidło do kanapek. Tymczasem na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju produktów, które świetnie sprawdzają się w roli „zamiennika” popularnego tłuszczu. Są też od niego znacznie zdrowsze. Przyjrzała im się bliżej dietetyczka Joanna Kryształ. Sprawdź, co poleca specjalistka i dlaczego.

Co wybrać, zamiast masła, na kanapki?

Niekwestionowanym „numerem jeden” w rankingu stworzonym przez ekspertkę są pasty warzywne, a zwłaszcza te na bazie roślin strączkowych. Zawierają spore dawki białka i błonnika, a te dwa składniki odgrywają kluczową rolę w prawidłowej pracy układu pokarmowego. Zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, stabilizują stężenie glukozy we krwi i usprawniają trawienie, przeciwdziałając dolegliwościom gastrycznych, takim jak na przykład zaparcia czy wzdęcia.

Warto podkreślić, że błonnik pełni w organizmie jeszcze jedną niezwykle istotną funkcję – stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii obecnych w jelitach. Wspiera namnażanie się tych mikroorganizmów, a tym samym pośrednio wspomaga produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Związki te poprawiają wchłanianie mikroelementów pochodzących z jedzenia. Przyspieszają też regenerację nabłonka jelit. W dodatku redukują stany zapalne w obrębie narządu i wzmacniają barierę jelitową. Z kolei białko wzmaga termogenezę, czyli wytwarzanie ciepła przez organizm. W rezultacie zwiększa ilość wydatkowanej przez niego energii i przyspiesza spalanie kalorii.

Pasty warzywne nie wymagają wiele pracy. Możesz bez trudu zrobić je w domu. Jeśli jednak decydujesz się na zakup gotowych wyrobów, wybieraj te z jak najkrótszym i najprostszym składem bez sztucznych dodatków (zagęstników, barwników, wzmacniaczy smaku itp.) oraz uwodornionego oleju palmowego. „Polecane produkty to Primavika, GoVege, Vemondo”– zauważa ekspertka w udostępnionym materiale.

Inne polecane smarowidła do pieczywa

Dietetyczka Joanna Kryształ radzi również, by sięgać po guacamole oraz hummus. „Bazą” pierwszego z tych smarowideł jest awokado, które – jak podkreśla specjalistka – poprawia profil lipidowy. Dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA). To właśnie one obniżają poziom „złego cholesterolu” we krwi (LDL). Odpowiadają też za wspomaganie pracy serca i układu krążenia. Drugi z wymienionych „zamienników” masła powstaje natomiast z ciecierzycy i pasty tahini. Znajdziemy w nim białko, „zdrowe” tłuszcze i wspomniany wcześniej błonnik.

Czytaj też:

Czekoladowy krem bez cukru robię sama w 15 minut. Jem go bez wyrzutów sumieniaCzytaj też:

Większość omija je w Biedronce. Dietetyczka mówi wprost: to najzdrowsze bułki, jeśli chcesz jeść mądrzej