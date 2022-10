Groźna bakteria w popularnej wędlinie. Jest ostrzeżenie GIS

Jak czytamy w komunikacie, obecność bakterii stwierdzono w wyniku kontroli prowadzonej przez Inspekcję Weterytnaryją. GIS podkreśla, że jedzenie produktu może prowadzić do choroby o nazwie listerioza.

Szczegóły wycofywanego produktu

GIS podał dokładne szczegóły dotyczące partii wędliny:

Produkt: Metka łososiowa Kiełbasa Surowa Metka (opakowanie MAP o średniej wadze ok. 1,4 kg),

Numer partii:1F828092828,

Termin przydatności do spożycia:20.10.2022,

Producent: Zakład Mięsny Peklimar 2 Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Uniszkach Cegielni, 06-500 Mława, Uniszki Cegielnia 16A, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14130301.

Trwa proces wycofywania produktu z rynku, a GIS podkreśla, że jeśli ktokolwiek po jego spożyciu zauważy u siebie objawy choroby, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Co to jest listerioza?

Listeria monocytogenes to bardzo niebezpieczny rodzaj bakterii Gram-dodatnich, które wywołują m.in. uciążliwe objawy ze strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może doprowadzić do poważnych powikłań, do których zaliczamy np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Choroba wywołana przez bakterię to listerioza. Stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.

Jak podaje GIS, do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Objawy listeriozy:

U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka.

U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia.

U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.

