Suplement dla mężczyzn wycofywany z rynku. GIS ostrzega

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Główny Inspektorat Sanitarny – „w wyniku badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność syldenafilu – niezadeklarowanej aktywnej farmakologicznie substancji w partii suplementu diety White Horse”. Jak tłumaczy GIS, substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

Szczegóły wycofywanego produktu

GIS w swoim ostrzeżeniu podał szczegóły wycofywanej partii suplementu:

Produkt: White Horse – suplement diety,

Numer partii:WH.03.2022, data minimalnej trwałości: 02.2024,

Producent: Kosmanela s.r.o., Viaduktová 593/17, 737 01 Český.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w powyższej sprawie. Jak przestrzega GIS, nie należy spożywać produktu wymienionego w komunikacie.

Czym są suplementy diety?

Suplementy diety nie są lekami. Suplementy to żywność i tak są traktowane według polskiego prawa. To oznacza jednocześnie, że nie mogą zawierać substancji czynnych farmakologicznie, jak leki. Suplementy to inaczej środki spożywcze, które mają na celu uzupełnianie normalnej diety – to definicja, którą wyczytamy w ustawie o bezpieczeństwie żywności oraz żywienia. Zwykle są to witaminy, minerały czy wyciągi z roślin, jak miało być w przypadku wycofywanego suplementu dla mężczyzn, który – wg etykiety – ma w składzie substancje roślinne, m.in. wyciąg z owocu buzdyganka naziemnego. Z kolei substancja, którą wykryto w partii suplementu jest składnikiem leków na potencję.

