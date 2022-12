Jak bezpiecznie dzielić się jedzeniem? Przeczytaj, nim oddasz sałatkę do Jadłodzielni

Jadłodzielnie, lodówki społeczne, specjalne szafki i punkty. W różnych miastach w całej Polsce nie brakuje możliwości, aby podzielić się nadmiarem żywności. O ile żywność z długim terminem przydatności do spożycia, taka jak makarony, konserwy czy słoiki nie stanowi problemu, zasady dotyczące dań i produktów z krótkim terminem są już bardziej restrykcyjne.

Czy można dać do Jadłodzielni sałatkę jarzynową?

Jeśli widzisz, że jedzenia jest za dużo, im szybciej podejmiesz decyzję o zostawieniu go w lodówce społecznej czy Jadłodzielni, tym lepiej. Jeśli mowa o produktach typu sałatki jarzynowe z majonezem, śledzie w śmietanie czy potrawy z grzybami, zawsze dokładnie opisz potrawę, koniecznie podając datę jej przygotowania.

Co dokładnie można zanieść do Jadłodzielni? Jak podaje Foodsharing Polska – produkty, które nie są zepsute – takie, które sami byśmy zjedli. Mogą być po dacie „najlepiej spożyć przed”, ale nie po „należy spożyć do”. Nie należy zostawiać alkoholu, surowych jaj, surowego mięsa, napoczętych opakowań np. puszek. W Jadłodzielniach można zostawiać świąteczne ciasta, pieczenie mięsne, sałatki, pieczoną, smażoną czy gotowaną rybę, zupy czy pieczywo. Ważne, aby wszystko było zapakowane i dokładnie opisane.

Skąd wiadomo, że żywność w Jadłodzielni nie jest zepsuta?

Ideą społecznych lodówek czy Jadłodzielni jest to, aby żywność się nie marnowała. To oznacza, że skorzystać może z niej każdy. Idea dzielenia się jedzeniem opiera się na wzajemnym zaufaniu, ale jeśli widzisz, że jakiś produkt nie jest opisany, nie pachnie ładnie lub po prostu – wydaje się podejrzany – nie bierz go.

Mapa Jadłodzielni w Polsce

Najbliższe Jadłodzielnie Foodsharing można znaleźć na aktualizowanej mapie tego typu punktów.

Czytaj też:

Czy można mrozić sałatkę jarzynową? Zobacz, które świąteczne potrawy można zamrozićCzytaj też:

Kochasz kompot z suszu? Naukowcy zachęcają, by pić go częściej