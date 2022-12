Czy można mrozić sałatkę jarzynową? Zobacz, które świąteczne potrawy można zamrozić

Można mrozić bigos czy pierogi, ale popularna na polskich stołach sałatka jarzynowa nie nadaje się do zamrożenia. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na majonez, który straci swoją konsystencję. Także dodatki takie jak ogórki kiszone czy cebula będą wyglądały nieapetycznie. Mówiąc krótko: sałatka jarzynowa po rozmrożeniu byłaby niejadalna.

Jak długo można przechowywać sałatkę jarzynową?

Można przyjąć, że sałatkę jarzynową, która jest tradycyjnie przyrządzana z gotowanych warzyw, cebuli, z dodatkiem jajka, ogórków kiszonych lub jabłka i z majonezem, należy zjeść w ciągu 3-4 dni. Taka sałatka musi być przechowywana w lodówce.

Aby móc dłużej przechowywać sałatkę, niektórzy pokrojone w kostkę warzywa przechowują w lodówce, a z majonezem, cebulą i ogórkami mieszają dopiero przed podaniem. To dobry sposób, aby cieszyć się sałatką dłużej, jednak tak przyrządzana na pewno straci smakowo – w sałatce ważne jest bowiem „przegryzienie się smaków”.

Czy można mrozić śledzie?

Mrożenie śledzi nie jest dobrym pomysłem. Po rozmrożeniu tracą smak i mają niezbyt apetyczną konsystencję. Jeśli są to śledzie w oleju czy w occie, śmiało można je trzymać w lodówce nawet kilka tygodni. Jeśli to śledzie przyrządzone ze śmietaną, jogurtem czy majonezem czas ich przechowywania automatycznie skraca się do kilku dni.

Jakie potrawy świąteczne można zamrozić?

Lista świątecznych potraw, które można zamrozić i przechować na później jest całkiem spora. To m.in. bigos, uszka, pierogi, drożdżowe paszteciki z kapustą. Mrozić można też resztki wędlin czy pieczeni, ale nie należy ich przechowywać w zamrażarce dłużej, niż 1-2 miesiące. Mrożenie dobrze znoszą także ciasta: do zamrażarki śmiało wkładaj świąteczne makowce czy serniki.

