Ciało obce w sałatce. Produkt jest wycofywany ze sklepów

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez producenta o wycofywaniu całej partii Sałatki z buraczków i papryki. Powód? W produkcie znaleziono ciało obce. GIS nie informuje, co dokładnie dostało się do sałatki.

Szczegóły wycofywanego produktu

Chodzi o partię sałatki z buraczków i papryki sprzedawanej w słoikach:

Nazwa produktu: Sałatka z buraczków i papryki Victus á 470 g,

Numer partii: 23.08.2023/A,

Data minimalnej trwałości: 23.08.2023,

Producent: VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355 Działoszyn, ul. Sadowska 10.

Masz taką sałatkę w domu? Nie jedz jej

Jak przekazał GIS, firma VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. poinformowała swoich odbiorców o konieczności natychmiastowego wstrzymania sprzedaży i oraz zabezpieczenia produktów w magazynach i na poziomie sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Jest też apel do konsumentów, aby nie spożywać produktu wymienionego w komunikacie.

Co oznaczają ostrzeżenia GIS?

Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć różnych kwestii. Zdarza się, że podczas produkcji dojdzie do zanieczyszczenia drobnoustrojami, które mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Nieraz ostrzeżenia dotyczą obecności ciał obcych, które dostały się do żywności podczas wytwarzania partii produktu. Informacje mogą dotyczyć też obecności alergenów, które nie zostały uwzględnione na etykiecie. W przypadku artykułów do kontaktu z żywnością – najczęściej ostrzeżenia dotyczą możliwości przenikania do żywności niedozwolonych pierwiastków czy związków chemicznych.

Ostrzeżenie zawsze dotyczy jednej lub kilku partii produktu – nie oznacza zakazu sprzedaży wszystkich produktów danej marki, które mogą być na rynku.