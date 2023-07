Ziołowa herbatka z Biedronki zawiera toksyczne substancje. „Zagrożenie dla zdrowia dzieci”

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie w tej sprawie. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbatce z melisy wykryto podczas urzędowej kontroli.„Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci” – podano w komunikacie.

Wycofywana herbatka z melisy – szczegóły produktu

GIS w ostrzeżeniu dla konsumentów podał szczegóły wycofywanej partii produktu.

Produkt – Melisa, Melissae folium, herbatka ziołowa w torebkach do zaparzania

Numer partii: L01042331 A

Kod kreskowy: 5900396029898

Data minimalnej trwałości: 30.04.2025

Producent: Mokate S. A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn

Jak podkreślono w komunikacie, dzieci nie powinny spożywać wskazanej partii herbaty.

Alkaloidy pirolizydynowe (AP) – dlaczego są niebezpieczne?

Alkaloidy pirolizydynowedziałają toksycznie i genotoksycznie. Odnotowano także zatrucia u ludzi wywołane przez AP. W artykule „Alkaloidy pirolizydynowe – źródła i zagrożenie dla zdrowia ludzi” opublikowanym w „Postępach Fitoterapii”, autorzy wyjaśniają, że alkaloidy pirolizydynowe występują dość powszechnie w wielu roślinach.

„Alkaloidy pirolizydynowe (AP) to wtórne metabolity roślinne wydzielane przez roślinę w celu ochrony przed roślinożercami. Rośliny zielarskie, które zawierają alkaloidy pirolizydynowe, takie jak: podbiał, lepiężnik i żywokost, są albo zabronione do użytku wewnętrznego, albo ich dawkowanie jest ograniczone w zależności od zawartości alkaloidów. Problem jednak rodzi się w momencie, gdy surowiec roślinny zostaje zakażony innymi roślinami zawierającymi alkaloidy pirolizydynowe” – czytamy. To właśnie dlatego substancje mogą przedostawać się do takich produktów, jak chleb, miody, mieszanki sałat, mięso czy właśnie herbaty ziołowe.

