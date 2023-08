Łyżka kuchenna z rakotwórczymi składnikami. GIS wydał ostrzeżenie, produkt idzie do utylizacji

„W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością (...). Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności” – czytamy w komunikacie GIS.

Wycofywana łyżka – szczegóły produktu

GIS w swoim komunikacie podał szczegóły wycofywaneego produktu:

Produkt: Łyżka kuchenna VALDINOX Mistrz w kuchni

Numer partii: KZ/21/052

Kod kreskowy: 5907508180836

Dystrybutor: ALTOM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Franklina Roosevelta 116A, 62-200 Gniezno

GIS apeluje, aby nie używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością. Dystrybutor zobowiązał się m.in. do utylizacji wycofanych z dystrybucji łyżek. Konsumenci, którzy je zakupili, mogą zwracać towar.

Dlaczego pierwszorzędowe aminy aromatyczne są niebezpieczne?

Pierwszorzędowych aminy aromatyczne (PAAs) to związki o możliwym działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. Wykorzystuje się je w produkcji opakowań i innych przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne i tym samym uznane za bezpieczne dla człowieka limity.

Czytaj też:

Naukowcy alarmują: kuchenki gazowe gorsze dla zdrowia niż bierne palenieCzytaj też:

Szokujące metody na leczenie raka. Ekspertka: Obawiam się, że najciekawsze fake newsy wciąż przede mną