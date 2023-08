GIS wycofuje chipsy warzywne. Jest w nich rakotwórcza substancja

GIS przestrzega, że osoby, które kupiły chipsy warzywne, w których stwierdzono przekroczony poziom akrylamidu, nie powinny ich spożywać, gdyż może to stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. Akrylamid to związek, który powstaje m.in. podczas obróbki termicznej żywności, przede wszystkim w czasie smażenia i pieczenia w produktach zawierających skrobię. Zjedzenie nadmiernej ilości akrylamidu wywołuje działanie neurotoksyczne, a długotrwały kontakt z nim może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego. Wśród objawów wymienia się m.in.: osłabienie, uczucie mrowienia i drętwienia kończyn oraz zaburzenia koordynacji ruchowej.

Spożycie tej niebezpiecznej substancji może przyczynić się do rozwoju niektórych zmian nowotworowych. W przypadku zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli natomiast, ktoś kupił chipsy, ale ich nie spożył, to po sprawdzeniu numerów wycofanej partii produktu, należy je wyrzucić lub zwrócić w miejscu zakupów. Nie jest konieczne pokazywanie paragonu potwierdzającego jego zakup.

Sprawdź numery wycofanej partii

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt: GoPure vegetable chips – mixed varieties, 40 g

Numer partii: 086614

Data minimalnej trwałości: 18.11.2023

Producent: Yellow Chips B.V., Fabrieksweg 6, NL-8304 AT Emmeloord, Niderlandy

Dystrybutorem chipsów warzywnych w Polsce jest firma Eko-Wital Sp. z o.o. Poinformowała już wszystkich klientów o stwierdzonej niezgodności oraz konieczności zwrotu produktu. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania.

Komunikat wydano na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj też:

GIS ostrzega przed chipsami z Rossmanna. „Wysoki poziom akryloamidu”Czytaj też:

Łyżka kuchenna z rakotwórczymi składnikami. GIS wydał ostrzeżenie, produkt idzie do utylizacji