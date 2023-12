Trzymasz jedzenie w pudełkach po lodach i margarynie? Specjaliści ostrzegają

Zamrożona natka pietruszki w pudełeczku po margarynie, zupa, bigos i sery w pudełku po lodach, wędliny w pudełkach po sałatkach. Znasz to? Jeśli tak – koniecznie przeczytaj, bo z bezpiecznym przechowywaniem żywności nie ma to nic wspólnego.

Czy można mrozić w opakowaniach po lodach?

Wiele osób zostawia puste pudełka po lodach czy mniejsze pudełeczka po margarynie sądząc, że świetnie nadają się jako opakowania na żywność. Nic bardziej mylnego. Cytowana przez niemiecki serwis ÖKO-TEST dr Birgit Brendel z Saksońskiego Centrum Konsumenckiego podkreśla, że pojemniki na lody czy margarynę są opakowaniami jednorazowego użytku. – Nie są przeznaczone do dalszego przechowywania, zamrażania lub podgrzewania. Na przykład puszki po lodach są przeznaczone do zimnych, mrożonych mas i przy takim użytkowaniu są nieszkodliwe dla zdrowia. Jeśli jednak napełnimy te puszki gorącą zupą, z opakowania w wyniku ciepła mogą wydostać się niepożądane substancje – mówi. Nie oznacza to jednak, że takie pudełka można wykorzystywać na mrożonki. Przy ponownym użytkowaniu z opakowań szkodliwy mikroplastik może przenikać do żywności.

Dr Brendel zwraca uwagę, aby do przechowywania żywności wybierać jedynie pojemniki do tego przeznaczone i odpowiednio oznakowane.

Jak wykorzystać pudełka po lodach i margarynie?

Sama chęć wykorzystania pustych opakowań jest jak najbardziej słuszna. To ważne, aby ograniczać ilość śmieci i dawać drugie życie takim opakowaniom. Choć pudełka po lodach, margarynie, sałatkach, serkach czy śledziach nie nadają się do przechowywania żywności, można je wykorzystać jako pudełka do przechowywania drobiazgów i uporządkowania szuflad (możesz w nich trzymać spinacze, długopisy, śrubki, ładowarki i inne drobiazgi). Rękodzielnicy potrafią z takich pudełek wyczarować prawdziwe cuda, oklejając je np. sznurkiem czy stosując technikę decoupage. Możliwości jest wiele i warto z nich korzystać.

