Producent słodyczy pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stwierdzono rażące uchybienia

Od początku roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał kilka ostrzeżeń w sprawie popularnej chałwy. W słodyczach wykryto obecność groźnej bakterii – salmonelli. W związku z tym Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę w zakładzie produkującym ten popularny przysmak. Jej wyniki zaskakują.

Wszystkie partie chałwy wycofane z obrotu

„W trakcie kontroli urzędowej stwierdzono, że w zakładzie produkcyjnym [Elis Ali Eski ul. Gdyńska 32, 80-209 Tuchom – przyp. red.] doszło do rażących uchybień sanitarnych. W związku z tym uznano, że producent nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa produktów wprowadzanych do obrotu, a tym samym konieczne jest wycofanie wszystkich produktów bez względu na numer partii, znakowanych datami minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed 09.07.2025” oraz datami wcześniejszymi” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach zakazał dalszego prowadzenia produkcji środków spożywczych we wskazanym przedsiębiorstwie.

W chałwie wyprodukowanej przez firmę Elis Ali Eski stwierdzono obecność salmonelli. Zakażenie tą bakterią daje głównie objawy ze strony układu pokarmowego (biegunki, wymioty, bóle brzucha, nudności), ale infekcja może objąć również inne obszary organizmu (na przykład układ sercowo-naczyniowy) i doprowadzić do powstania poważnych powikłań (m.in. zapalenia płuc, wsierdzia, kości itp.). W niektórych przypadkach zakażenie salmonellą skutkuje nawet rozwojem sepsy (posocznicy).

Co zrobić ze skażoną chałwą?

Chałwę wyprodukowaną przez zakład Elis Ali Eski należy niezwłocznie zwrócić do sklepu (jej spożycie grozi zatruciem). Zakład podjął już niezbędne działania zmierzające do wycofania słodyczy ze sprzedaży. Klienci, którzy zakupili zainfekowany towar mogą uzyskać zwrot poniesionych kosztów.

