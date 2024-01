Chałwę w tej wersji jadłam po raz pierwszy. Już dawno żaden deser nie zachwycił mnie tak bardzo

Chałwa to słodka przekąska pochodząca z kuchni wschodniej, popularna w wielu krajach Bliskiego Wschodu, Bałkanów oraz Azji Środkowej. Jest przygotowywana głównie z mielonych nasion sezamu, cukru i syropu glukozowego. Istnieje wiele różnych odmian chałwy, które mogą zawierać dodatkowe składniki, takie jak orzechy, migdały, pistacje czy suszone owoce. Chałwę bez trudu dostaniecie w wielu polskich sklepach – różne warianty smakowe sprawiają, że każdy znajdzie „coś dla siebie”. Najczęściej spotykane są chałwy czekoladowe, waniliowe lub pistacjowe.

Chałwa na ciepło, czyli inna wersja klasycznego przysmaku

Zapiekana chałwa, czyli po turecku „sicak helva” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „gorącą chałwę”. Ma ona delikatny smak masła i orzechów, a jej ciepła konsystencja sprawia, że jest przyjemną przekąską, która idealnie sprawdzi się w zimowe dni.

Jest to bardzo lubiany deser serwowany zazwyczaj po daniach rybnych. Wynika to z faktu, że doskonale niweluje zapach i smak ryby w ustach. Taką chałwę na gorąco możecie przygotować z różnego rodzaju dodatkami – będzie świetnie smakować między innymi z czekoladą lub orzechami. Możecie dorzucić też drobno posiekane pistacje. Warto eksperymentować w tej kwestii, by stworzyć najsmaczniejszą dla siebie kombinację.

Jak zrobić pieczoną chałwę? Przepis

Możecie zajadać się chałwą w klasycznej odsłonie, ale nie tylko. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie jej według kilku innych metod – jedną z nich jest zrobienie ciasta chałwowego bez pieczenia. Możecie przyrządzić też domową chałwę w wersji fit, ale to nie koniec. Gwarantujemy, że pieczona chałwa to najlepszy deser, jakiego spróbujecie.

Przepis: Pieczona chałwa Taka wersja chałwy jest o wiele smaczniejsza od klasycznej. Zrobicie ją raz-dwa, a naprawdę warto. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Liczba porcji 6 Składniki 300 g chałwy

2 łyżeczki soku z cytryny (lub inna ilość do smaku)

1 łyżeczka miękkiego masła

100 ml mleka Sposób przygotowania Zmieszajcie ze sobą wszystkie składnikiNajpierw rozdrobnijcie chałwę widelcem, a następnie dodajcie mleko i dokładnie wymieszajcie całość. Powstanie wtedy płynna, ale gęsta masa. Dodajcie do niej sok z cytryny i masło, a później porządnie wymieszajcie całość. Sprawdźcie, czy jest wystarczająco słodka. Jeśli nie będzie – możecie dodać odrobinę cukru. Upieczcie chałwęPrzełóżcie taką masę chałwową do naczynia żaroodpornego. Pieczcie w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 8-12 minut (wierzch powinien być lekko zarumieniony).

Jak jeszcze można podawać chałwę?

W kuchni środkowoazjatyckiej często używa się chałwy jako jednego ze składników baklawy – słodkiego ciasta warstwowego. Tę słodką przekąskę śmiało możecie podawać też solo, pokrojoną na małe kawałki lub plastry. Ta prosta metoda pozwala cieszyć się wyrazistym smakiem i konsystencją chałwy. Przysmak ten można podawać z kawałkami świeżych owoców, takich jak winogrona, figi, ale też porzeczki czy maliny. Połączenie słodkiej chałwy z owocową świeżością stworzy naprawdę interesujący kontrast smakowy.

Chałwa doskonale komponuje się z również lodami lub sorbetem. Możecie ułożyć chałwę na wierzchu deseru lub podać obok – kombinacja tych słodyczy smakuje naprawdę świetnie. Chałwę możecie serwować również z różnego rodzaju plackami czy naleśnikami – dobrze sprawdzi się jako nadzienie, ale też po prostu dodatek na wierzchu pełniący rolę dekoracji.

