Dziecko zatruło się muchomorem, konieczny był przeszczep. GIS wystosował komunikat

Jak przekazał GIS, dziecko trafiło do Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z objawami zatrucia muchomorem sromotnikowym przed dwoma tygodniami. Uratował je przeszczep wątroby. GIS przypomina, że nie wszyscy pacjenci mają tyle szczęścia i apeluje o szczególną ostrożność przy zbieraniu grzybów.

Zatrucie muchomorem sromotnikowym. Ważny apel specjalistów

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, by podczas zbierania grzybów w lesie kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie wszystkie okazy nadają się do spożycia, choć bardzo często wyglądają na jadalne. Co więcej, niektóre z nich – tak jak przywołany wcześniej muchomor sromotnikowy (muchomor zielonawy) – zawierają silne toksyny, które zaburzają pracę całego organizmu i mogą doprowadzić do śmierci.

Zatrucie tym grzybem [muchomorem sromotnikowym – przyp. red.], doprowadzając do uszkodzenia wątroby, a następnie niewydolności wielonarządowej, często jest śmiertelne. Jedynym wówczas leczeniem jest przeszczepienie wątroby, jeśli uda się szybko zdiagnozować pacjenta i przygotować do zabiegu. Wiemy, jak trudne jest pozyskiwanie narządów do przeszczepienia. Apelujemy, aby być bardzo ostrożnym podczas zbierania grzybów i zawsze upewnić się, że mamy pewność co do ich identyfikacji – podkreśla cytowany przez GIS prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, Kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Dlatego, jeśli nie wiesz ze stuprocentową pewnością, z jakim dokładnie grzybem masz do czynienia, nie zbieraj go. W identyfikacji jadalnych i bezpiecznych okazów pomoc mogą atlasy grzybów, które zawierają zdjęcia wraz ze szczegółowymi opisami, a także specjalne aplikacje na telefon. Wsparcia udzielają również grzyboznawcy (specjalizują się w ocenie zarówno świeżych, jak i suszonych grzybów) oraz klasyfikatorzy (zajmują się wyłącznie identyfikacją świeżych okazów).

Miłośnicy grzybów, którzy chcą zyskać pewność, że zebrane przez nich egzemplarze są jadalne, zawsze mogą udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie specjaliści za darmo dokonają oceny poszczególnych okazów i przekażą wszystkie niezbędne informacje. Trzeba przy tym pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – źle przechowywane grzyby również mogą zaszkodzić zdrowiu. Jeśli wybierasz się do lasu i planujesz zbiory, zainwestuj w przewiewny koszyk. Grzyby trzymane w plastikowych pojemnikach lub wiadrach bardzo szybko tracą świeżość i ulegają zepsuciu.

Jak objawia się zatrucie grzybami?

Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się po kilku bądź kilkunastu godzinach od ich spożycia. Najczęściej występujące symptomy to nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha oraz podwyższona temperatura ciała. Można je łatwo pomylić ze zwykłą niestrawnością lub zatruciem pokarmowym. Nie należy jednak bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu. W przypadku zatrucia grzybami bardzo ważna jest bowiem szybka interwencja. Pacjent powinien otrzymać profesjonalną pomoc medyczną w jak najkrótszym możliwym czasie. Zwlekanie może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń w organizmie, a także śmierci.

Jeśli zauważasz u siebie lub osoby bliskiej niepokojące objawy po spożyciu grzybów, czym prędzej skontaktuj się z lekarzem lub zadzwoń na pogotowie ratunkowe. Spróbuj sprowokować wymioty. Unikaj alkoholu i mleka. Tego typu płyny przyspieszają wnikanie toksyn do organizmu. Pamiętaj, że grzybów powinny unikać kobiety w ciąży oraz osoby starsze. Nie należy ich również podawać pacjentom z chorobami układu pokarmowego i dzieciom.

Czytaj też:

Muchomor sromotnikowy – gdzie rośnie, jak wygląda, objawy i leczenie zatruciaCzytaj też:

Zielarka o modzie na muchomora czerwonego: Tworzy się jakiś hermetyczny kult