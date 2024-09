Sieć Auchan wycofuje popularny produkt. Apeluje o jego wyrzucenie lub oddanie do sklepu, gdyż zagraża zdrowiu

Sieć sklepów Auchan podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży markowych błyskawicznych płatków ryżowych. Nastąpiło to po przeanalizowaniu informacji otrzymanych od producenta. Przeprowadzone badania wykazały, że w artykule spożywczym znajdują się zbyt duże ilości kadmu (dopuszczalne normy zostały wyraźnie przekroczone).

Jakie płatki wycofano z sieci Auchan?

W udostępnionym przez sieć sklepów Auchan komunikacie podano szczegóły dotyczące partii produktu wycofanego z oferty. Chodzi o płatki ryżowe błyskawiczne marki Kupiec sprzedawane w opakowaniach o wadze 250 gramów:

Kod kreskowy (EAN): 5902172000404

Nr partii A 136 B 136

Konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię wyżej wymienionego produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany – czytamy w oświadczeniu.

Dlaczego kadm jest groźny dla zdrowia?

Jak zauważają Hanna Czeczot i Monika Majewska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kadm jest pierwiastkiem, który „stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń środowiska naturalnego i człowieka”. To niezwykle szkodliwy związek. W krótkim czasie może bowiem doprowadzić do uszkodzenia wielu narządów. Kumuluje się między innymi w wątrobie, nerkach, kościach i jądrach. Przewlekłe zatrucie kadmem powstające w wyniku długotrwałego kontaktu z pierwiastkiem w małych ilościach początkowo nie daje żadnych objawów. Z czasem jednak dochodzi do wystąpienia symptomów takich jak na przykład zmęczenie i osłabienie, suchość oraz metaliczny posmak w ustach czy brak apetytu. Pojawiają się również zaburzenia hormonalne, odwapnienia kości, niedokrwistość (anemia) czy dysfunkcje nerek.

Ostre zatrucie kadmem daje o sobie znać już po 24 godzinach od momentu kontaktu z pierwiastkiem. Do najczęściej zgłaszanych symptomów należy: gorączka, zapalenie płuc, obrzęki, zaburzenia oddechu. W niektórych przypadkach może dojść nawet do niewydolności oddechowej.

