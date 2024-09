Podczas powodzi zadbaj o żywność! Przestrzegaj tych zasad i nie ryzykuj zdrowiem

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) ma związek z powodzią, jaka w ostatnich dniach nawiedziła Polskę. Wielka woda zalała różne rejony kraju. Ucierpiały między innymi województwa dolnośląskie, śląskie i opolskie. Wiele tysięcy osób straciło niemal cały dorobek życia i wciąż musi walczyć z niszczycielską siłą żywiołu. Jak w tak trudnych warunkach przechować zapasy żywności? GIS przypomina o kilku bardzo ważnych zasadach.

Jak bezpiecznie przechowywać żywność w czasie powodzi?

Żywność powinna być przechowywana w hermetycznych, zamykanych pojemnikach lub innych szczelnych opakowaniach. Należy ją trzymać z dala od środków higieny osobistej i chemii gospodarczej (proszków do prania, płynów do mycia, kostek do WC itp.). Najlepiej umieścić jedzenie na jak najwyższej półce, by nie miało kontaktu z wodą. Trzeba zadbać o to, by znajdowało się w czystym miejscu, które nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Gromadzenie zapasów w kurnikach, oborach czy chlewach nie jest najlepszym pomysłem, nawet jeśli odbywa się przez krótki czas. Zanieczyszczenia i drobnoustroje mogą przeniknąć do żywności.

O czym jeszcze warto pamiętać? W pierwszej kolejności zużyj produkty z najkrótszym terminem ważności. Pij tylko wodę butelkowaną lub dowożoną beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej. Unikaj żywności, która ze względu na przerwy w dostawie prądu nie była przechowywana w warunkach chłodniczych. Produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, gotowe potrawy itp. przechowuj w niskich temperaturach lub zgodnie z etykietą

Zwróć uwagę, aby nie pomylić z żywnością produktów, które są w opakowaniach pozbawionych etykiet i mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp. – przypomina Główny Inspektor Sanitarny.

Dokładnie oglądaj każdy artykuł spożywczy przed spożyciem. Nie jedz nadgniłych produktów. Wyrzucaj je w całości. Nie zapominaj, że pleśń bardzo szybko się rozprzestrzenia i nie zawsze jest widoczna gołym okiem. Odkrajanie brzydko wyglądających kawałków owoców, warzyw czy innych artykułów spożywczych nie zlikwiduje drobnoustrojów. W razie wystąpienia niepokojących objawów (gorączki, wymiotów, biegunki etc.) niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. „Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia. Czasem jest to warunek uratowania życia” – podkreśla GIS.

Jaka żywność najlepiej sprawdzi się podczas powodzi?

Najlepiej sprawdzi się żywność w puszkach i innych szczelnie zamykanych pojemnikach, a także suchy prowiant. To produkty, które nie wymagają obróbki termicznej ani specjalnego przygotowania przed spożyciem, na przykład suszone owoce, bakalie, orzechy, suchary, batony proteinowe itp.

