Jemy go na potęgę, a rujnuje zdrowie. Popularny dodatek, który niszczy jelita i sprzyja cukrzycy

Karagen (E 407) to związek powszechnie wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Służy przede wszystkim do zagęszczania żywności. Nadaje jej odpowiednią konsystencję. Można go znaleźć w wielu różnych produktach. Występuje między innymi w jogurtach, napojach roślinnych, deserach mlecznych, wędlinach, lodach, gotowych zupach i sosach, sokach owocowych, śmietanie czy żelkach. Niemieccy naukowcy „wzięli pod lupę” ten popularny składnik. Sprawdź, do jakich wniosków doszli. Na ich czele stanął profesor prof. Robert Wagner. Naukowcy postanowili sprawdzić, jak karagen wpływa na organizm człowieka, a zwłaszcza jego układ pokarmowy.

Jak karagen (E 407) wpływa na zdrowie?

W eksperymencie wzięli udział młodzi, dorośli mężczyźni bez nadwagi, otyłości ani chorób przewlekłych. Podzielono ich na grupy. Jedna przyjmowała 250 mg karagenu (ta ilość odpowiada 2-3 dziennym średnim dawkom spożywanym przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych). Pozostałym ochotnikom podawano natomiast placebo. Okazało się, że popularny dodatek do żywności wpływa negatywnie na mikrobiotę oraz wyściółkę jelit. Nasila też stany zapalne tkanek. W efekcie sprzyja wystąpieniu wielu różnych schorzeń.

„Nasze badania sugerują, że spożywanie karagenu [...] może upośledzać barierę jelitową. Jej uszkodzenie niesie za sobą długoterminowe konsekwencje zdrowotne i zwiększa ryzyko rozwoju chorób zapalnych” – podkreśla prof. Robert Wagner.

Naukowcy odkryli, że nadmierne spożywanie karagenu zmniejsza wrażliwość tkanek na insulinę, a w rezultacie przyczynia się do rozwoju cukrzycy. Potrzeba dalszych badań, by potwierdzić istnienie tych zależności w innych grupach, na przykład wśród kobiet czy seniorów. W żadnym razie nie należy ich jednak bagatelizować. Specjaliści nie mają wątpliwości, że należy dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości spożywanego karagenu.

Inne dodatki do żywności też mogą szkodzić zdrowiu

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko karagen może szkodzić zdrowiu. Inne popularne dodatki do żywności, na przykład fosforany czy glutaminian monosodowy, również wywierają negatywny wpływ na organizm, zwłaszcza gdy są spożywane w nadmiarze. Dlatego zawsze należy uważnie czytać etykiety nabywanych towarów i unikać wysoce przetworzonych produktów spożywczych.

Czytaj też:

Kilogramy dobrej kawy i cukru bez limitu w Dino. Możesz oszczędzić grubo ponad 25 złotychCzytaj też:

Uwaga na popularne śledzie! Groźna bakteria może zagrażać zdrowiu