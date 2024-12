Uwaga na popularne śledzie! Groźna bakteria może zagrażać zdrowiu

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydał pilny komunikat w sprawie popularnych śledzi. Wycofał je z rynku. Jego decyzja ma związek z wynikami urzędowej kontroli przeprowadzonej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w zakładzie produkującym przysmak. Badania wykazały, że znajduje się w nim niebezpieczna bakteria. Spożycie skażonej ryby może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Sprawdź, czym dokładnie grozi.

Śledzie wycofane z obrotu – szczegóły decyzji GIS

W popularnym przysmaku stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes. „Producent [...] niezwłocznie podjął działania zgodne z procedurami zakładowymi. [...] Ustalił wszystkich odbiorców kwestionowanego produktu i poinformował ich o konieczności wycofania go z obrotu. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły kontrolę urzędową w zakładzie produkcyjnym i wydały stosowne zalecenia w zakresie bezpieczeństwa żywności” – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego. Skażeniu uległ następujący produkt:

Nazwa: Śledź z porem

opakowanie: 3000 g oraz 1000 g

numer partii: 27.11.2024

termin przydatności do spożycia: 25.12.2024

producent: Zakład PERŁA S.C., 80-209 Chwaszczyno, Miszewko 18,

weterynaryjny numer identyfikacyjny: 22051807

Proces wycofywania produktu z rynku nadzoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Klienci, którzy kupili zanieczyszczone śledzie nie powinny ich spożywać. Należy zwrócić go do sklepu lub wyrzucić.

Dlaczego bakteria Listeria monocytogenes jest groźna?

Spożycie skażonych śledzi może doprowadzić do rozwoju listeriozy. Choroba zwykle nie daje żadnych wyraźnych objawów. Mogą pojawić się symptomy, takie jak na przykład: podwyższona temperatura ciała, bóle brzucha, mięśni i stawów, biegunka, mdłości itp. Zatrucie w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet sepsy. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się małe dzieci, seniorzy i osoby z obniżoną odpornością. Bakteria Listeria monocytogenes jest również niezwykle niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Nierzadko prowadzi do obumarcia płodu lub przedwczesnego porodu. Zaburza też rozwój nienarodzonego jeszcze dziecka.

