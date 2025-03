Popularny przysmak znika ze sklepów. Carrefour ostrzega: może poważnie zaszkodzić zdrowiu

Zielone oliwki to popularny produkt, który znajduje w kuchni szerokie zastosowanie. Można go dodawać do kanapek, sałatek, a także różnego rodzaju sosów i past. Jest nie tylko smaczny, ale i pożywny. Ma wiele cennych właściwości. Choć nie każdy służy zdrowiu. Sieć Carrefour poinformowała klientów o wycofaniu ze sprzedaży właśnie tej lubianej przekąski. Lepiej pozbyć się jej ze swojej kuchni. Sprawdź dlaczego.

Zielone oliwki – szczegóły wycofanego produktu

Sieć Carrefour wydała specjalny komunikat, w którym poinformowała o wycofaniu zielonych oliwek ze sprzedaży. Ta decyzja dwóch partii konkretnego produktu. Poniżej zamieszczamy więcej informacji na jego temat:

Nazwa: 1297768 SIM OLIWKI ZIELONE 600/400g CALE

Marka: Simpl,

EAN 3560070940288,

Numer partii: 4187, data minimalnej trwałości 31 01 2026,

Numer partii: 4226, data minimalnej trwałości: 28 02 2026.

Osoby, które zakupiły wskazany towar są proszone o oddanie go do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie Carrefour, w terminie do 7 maja 2025 roku (włącznie). Sieć zapewnia, że wszyscy otrzymają zwrot poniesionych kosztów.

Dlaczego zielone oliwki wycofano ze sprzedaży?

Carrefour wycofał oliwki ze sprzedaży, bo wykrył w nich dużą ilość pestycydów. Przekraczała ona „najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości”. Spożycie takiego skażonego produktu może osłabiać mechanizmy obronne organizmu i zaburzać jego pracę na wielu poziomach. Pestycydy nasilają stany zapalne tkanek i sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju alergii. Zwiększają też ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, limfatycznego, trawiennego i oddechowego. Są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, małych dzieci. seniorów oraz pacjentów z niedoborami odporności. Eksperci podkreślają, że związki te kumulują się w organizmie i wywołują wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych w dłuższej perspektywie czasu.

