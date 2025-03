Dobra kawa i herbata w Dino bez limitu. Możesz zaoszczędzić ponad 30 złotych

Dino co rusz kusi klientów ciekawymi ofertami. Tym razem znana sieć może się spodziewać prawdziwego oblężenia. Przygotowała bowiem promocje, które z pewnością przyciągną tłumy. W końcu kawa i herbata należą do najchętniej wybieranych napojów. Jeśli też jesteś ich fanem, to zaplanuj zakupy. Tak dobre okazje rzadko się zdarzają. Nie pozwól więc, by przeszły ci koło nosa. Zobacz, na czym i ile możesz zaoszczędzić.

Dobra kawa taniej w Dino

Dino znacznie obniżyło ceny najpopularniejszych rodzajów „małej czarnej”. Taniej możesz kupić między innymi kawę ziarnistą MK Cafe Crema. Opakowanie o wadze jednego kilograma kosztuje teraz 54 złote i 99 groszy. „Normalnie” trzeba by było zapłacić za nią 15 złotych więcej. Z kolei kilogram ziaren kawy Ti Meriti Crema E Aroma marki Woseba to wydatek rzędu 49 złotych i 99 groszy. Przy kasie zaoszczędzisz 9 złotych, bo regularna cena produktu wynosi niespełna 59 złotych.

Promocja objęła również kawę mieloną Oro LavAzza. Za paczkę o wadze 250 gramów zapłacisz 19 złotych i 89 groszy, czyli ponad 6 złotych mniej niż „zwykle”. Znana sieć taniej sprzedaje też kawę mieloną Family marki Tchibo/Eduscho. Wydasz na nią 19 złotych i 99 groszy. Tyle kosztuje powiększona paczka (500 gramów +10 procent gratis). To 30 procent mniej niż zazwyczaj. Możesz więc zaoszczędzić ponad 8 złotych. A jeśli z jakiegoś powodu unikasz kofeiny, zainwestuj niespełna 5 złotych w kawę zbożową, kultową Inkę (250 gramów).

Tania i dobra herbata w Dino – warunki oferty

Dino przeceniło między innymi aromatyzowaną czarną herbatę marki Lipton. Oferta dotyczy produktów o dwóch różnych smakach – cytryny oraz brzoskwini i mango. Teraz za opakowanie mieszczące 20 torebek herbaty zapłacisz 7,89 złotych zamiast niespełna dziesięciu. Promocją objęto również klasyczną czarną herbatę ekspresową marki Saga. Paczka XXL, czyli aż 90 torebek kosztuje 7 złotych i 79 groszy. Na zakupie zaoszczędzisz ponad 2 złote.

Kiedy iść na zakupy do Dino?

Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują przez cały tydzień. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek (12-18 marca 2025 roku). Masz więc sporo czasu na zakupy i uzupełnienie zapasów. Co ważne, Dino – w przeciwieństwie do innych znanych sieci handlowych – nie nakłada na klientów żadnych limitów. Możesz nabyć tyle produktów, ile potrzebujesz, nie tracąc rabatów. Pamiętaj o jednym – najbliższa niedziela (16 marca) nie jest dniem handlowym, więc wtedy sklepy będą zamknięte.

