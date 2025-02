Sięgnij po „owoce długowieczności”. Hamują ochotę na słodkości i poprawiają trawienie

Oliwki to smaczne i zdrowe owoce, które świetnie komponują się zarówno samodzielnie, jak i jako dodatek do wielu dań. Można je znaleźć w różnych wariantach – od zielonych po czarne, o różnym stopniu dojrzałości i intensywności smaku, a także połączone z aromatycznymi przyprawami. Są pyszne w sałatkach, jako przystawka czy dodatek do pizzy lub makaronów. Dzięki swojej wszechstronności oliwki są nieodłącznym elementem kuchni śródziemnomorskiej, a ich wyjątkowym smakiem zachwycają się wszyscy prawdziwi smakosze.

Oliwki to „owoce długowieczności”

Oliwki są nazywane „owocami długowieczności” nie bez przyczyny. Wynika to z ich licznych właściwości zdrowotnych, które wspierają długie i zdrowe życie. Zawierają mnóstwo antyoksydantów, witamin oraz zdrowych tłuszczy, takich jak te obecne w oliwie z oliwek, które pomagają w walce z procesami starzenia się organizmu. Wiele badań sugeruje, że regularne spożywanie oliwek i oliwy z oliwek może przyczyniać się do obniżenia ryzyka chorób serca i poprawiać ogólne samopoczucie. W kulturach śródziemnomorskich, gdzie oliwki są przecież niezwykle ważnym elementem diety, ludzie często cieszą się długowiecznością, co tylko potwierdza korzyści płynące z ich regularnego spożywania.

Dlaczego jeszcze warto jeść oliwki?

Oliwki warto jeść nie tylko ze względu na ich wyjątkowy smak, ale także liczne korzyści zdrowotne. Wiele osób z pewnością ucieszy też informacja, że ich spożywanie zmniejsza ochotę na słodkie i kaloryczne przekąski, zapobiegając nagłym skokom poziomu cukru we krwi. Idealnie sprawdzą się też jako zamiennik niezdrowych słodyczy. Co więcej, oliwki są bogate w zdrowe tłuszcze jednonienasycone, które wspierają zdrowie serca i pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Zawierają także błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie, a w konsekwencji jedzenie oliwek chroni przed zaparciami, a także poprawia perystaltykę jelit. Są one także bogate w witaminy E i A, które działają jako silne antyoksydanty, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Oliwki mają także właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające.

