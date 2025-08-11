Wycofano popularny cukier z polskich sklepów. Sprawdź, czy masz go w domu

Cukier to jedna z najczęściej wykorzystywanych przypraw w kuchni. Jest nieodzownym składnikiem wielu sosów, napojów, ciast oraz innych deserów. Okazuje się jednak, że niektóre jej rodzaje mogą być bardzo niebezpieczne. Przed jednym z nich ostrzega Główny Inspektor Sanitarny (GIS). Lepiej szybko zrób przegląd kuchennych zapasów i sprawdź, komu może zagrażać ten słodki dodatek.

Jaki cukier wycofano z obrotu?

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o stwierdzeniu obecności glutenu (>20 mg/kg) w określonej partii cukru kokosowego z Indonezji. Podmiot VINET Łukasz Moskwa przepakował kwestionowany cukier kokosowy i wprowadził do obrotu na terenie Polski. Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIS. Szczegółowe dane na temat wycofanego produktu znajdują się poniżej:

Nazwa produktu: EKOLOGICZNY CUKIER KOKOSOWY

opakowanie: 250 gramów,

numer partii: LT251059,

data minimalnej trwałości: 10.10.2027,

kod kreskowy: 5903111231576,

producent: Vinet Łukasz Moskwa, ul. Szymanowskiego 5, 05-092 Łomianki.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania cukru z polskiego rynku.

Jakie objawy daje nietolerancja glutenu?

Nietolerancja glutenu może dawać różne objawy. Często mają one związek z układem pokarmowym. Mowa o takich dolegliwościach jak na przykład bóle brzucha czy wzdęcia. Często towarzyszą im również nudności, biegunki, zaparcia czy wymioty. Nie wszystkie symptomy dotyczą jednak trawienia. Niekiedy pojawiają się wysypki, zmiany skórne, wahania nastrojów czy bóle mięśni czy stawów. Reakcja na spożycie glutenu może być nie tylko natychmiastowa, ale również opóźniona (występuje po kilku godzinach, a nawet dniach).

