Te popularne zioła wzmocnią odporność. Są sprzedawane w doniczkach

Dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, profesor z Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z „Wprost” na temat ziół odniosła się do pytania o zioła, które można kupić w doniczkach. To m.in. bazylia, rozmaryn, mięta, lubczyk. Jakie przynoszą korzyścinaszej odporności?

Jakie właściwości mają świeże zioła doniczkowe?

Jak podkreśliła prof. Kukuła-Koch w odniesieniu do substancji olejkowych to właśnie zioła świeże wykazują najcenniejsze właściwości. – Zawartość ciał czynnych w tych roślinach zmniejsza się bowiem w procesie przetwarzania i poddawania działaniu podwyższonej temperatury. Stosowanie ziół bogatych w tzw. metabolity termolabilne (tymianek, rozmaryn, bazylia, lubczyk, szałwia, olejek sosnowy, eukaliptus, cynamonowiec, goździkowiec) stymuluje układ immunologiczny do walki z zakażeniami oraz infekcjami. Tego typu ziół używamy najczęściej w terapii chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Rośliny te posiadają cenne pochodne aldehydu cynamonowego, aldehydu benzoesowego, eugenol, tymol, tujon, pinen i inne terpeny o działaniu hamującym rozwój patogenów i regulującym pracę górnych dróg oddechowych – wyjaśniła.

Same zioła nie pomogą

Specjalistka zwróciła uwagę, że przy wzmacnianiu odporności nie chodzi o to, aby brać jedynie określone zioła czy preparaty z ziół. – Niezwykle istotne jest to, aby stosować wartościową profilaktykę i dbać o siebie na co dzień. Nie zapominajmy o śnie oraz diecie bogatej w witaminy i antyoksydanty. Cennym źródłem tych ostatnich są rośliny. Liczne opracowania naukowe podają, że to herbata stanowi główne źródło substancji przeciwrodnikowych w diecie. Nie możemy o niej zapominać, szczególnie o jej zielonej odmianie bogatej w związki z grupy katechin. Cennymi źródłami związków polifenolowych są także owoce (głównie te czerwone i fioletowe, jak aronia, dzika róża, głóg, acerola, owoce goji, różne odmiany jagód, winogrona i inne), korzeń tarczycy bajkalskiej, żeń-szeń, przedstawiciele rodziny imbirowatych) i warzywa (pomidory, przedstawiciele rodziny kapustowatych) – powiedziała.

