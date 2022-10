Masz wysoki cholesterol? Powinieneś zacząć od diety

Kiedy z badań krwi wychodzi, że mamy za wysoki cholesterol, wydaje nam się, że to nic takiego – przecież to problem wielu osób i są na to leki. Idziemy więc do lekarza, odbieramy receptę i przyjmujemy leki według zaleceń. Nawet jeśli doktor udzieli nam szczegółowych porad na temat zasad żywienia, na ogół ich nie przestrzegamy, bo i po co, skoro można zażywać tabletki. Jeśli powinniśmy je brać, musimy stosować się do zaleceń.

Dieta a poziom cholesterolu

Warto jednak wiedzieć, że z wysokim poziomem złego cholesterolu należy walczyć przede wszystkim odpowiednią dietą. Po jej wdrożeniu może się okazać, że leki nie są konieczne i lekarz zadecyduje, że można je odstawić. To zdecydowanie najlepszy sposób troski o własne zdrowie. Im mniej leków przyjmujemy, tym lepiej.

Niezdrowe tłuszcze zwiększają cholesterol

Dieta bogata w tłuszcze nasycone, występujące w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak czerwone mięso i pełnotłuste produkty mleczne, może podnieść poziom cholesterolu. Tak samo jak tłuszcze trans, które często znajdują się w fast foodach, ciastkach i przekąskach. Sporadyczne sięganie po tego typu dania i produkty raczej nie powinno znacząco wpływać na poziom cholesterolu, szczególnie jeśli regularnie się badamy, znamy stan swojego zdrowia i parametry nie odstają od normy.

Żywność, którą należy ograniczyć lub wykluczyć

Czerwone mięso i inne mięsa zawierające widoczny tłuszcz.



Podroby.



Pełnotłuste produkty mleczne.



Tłuste wędliny.



Wyroby pieczone z dodatkiem tłuszczów nasyconych lub trans, takich jak pączki, ciasta i ciasteczka.



Stałe tłuszcze, w tym tłuszcz piekarski, margaryna i smalec.



Smażone jedzenie.



Żółtka jaj.



Żywność, która obniża poziom cholesterolu

Cholesterol w diecie jest nam potrzebny, jego całkowite wykluczenie jest nierozsądne. Zdrowe spożywanie cholesterolu oznacza, że dieta zawiera:

Rozpuszczalny błonnik , ponieważ obniża poziom cholesterolu LDL („złego”), spowalniając wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu. Dobre źródła rozpuszczalnego błonnika obejmują otręby owsiane, jęczmień, orzechy, nasiona, fasolę, jabłka, gruszki, śliwki, soczewicę i groch.



, ponieważ obniża poziom cholesterolu LDL („złego”), spowalniając wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu. Dobre źródła rozpuszczalnego błonnika obejmują otręby owsiane, jęczmień, orzechy, nasiona, fasolę, jabłka, gruszki, śliwki, soczewicę i groch. Tłuszcze zdrowe dla serca , takie jak oliwa z oliwek, olej z rzepaku i orzeszków ziemnych, a także pokarmy bogate w zdrowe tłuszcze pochodzenia roślinnego, takie jak orzechy, nasiona i awokado.



, takie jak oliwa z oliwek, olej z rzepaku i orzeszków ziemnych, a także pokarmy bogate w zdrowe tłuszcze pochodzenia roślinnego, takie jak orzechy, nasiona i awokado. Produkty pełnoziarniste: pieczywo, płatki zbożowe, makarony i suszone ziarna, takie jak brązowy ryż.



pieczywo, płatki zbożowe, makarony i suszone ziarna, takie jak brązowy ryż. Drób (bez skóry) i chude mięso.



Tłuste ryby. Warto sięgać po łososia, pstrąga, tuńczyka, śledzia (w tym sardynki) lub makrelę.



Dlaczego wysoki poziom cholesterolu jest niebezpieczny?

Gdy poziom cholesterolu jest zbyt wysoki, wzrasta ryzyko chorób serca. To dlatego, że cholesterol łączy się z innymi substancjami we krwi, które gromadzą się na ścianach tętnic. To skutkuje zwężeniem i zatkaniem tętnic, zmniejszając przepływ krwi i zwiększając ryzyko zawału serca lub udaru.

Czytaj też:

Brak ci energii, często zapadasz na infekcje, borykasz się z nadwagą? Czas na detoksCzytaj też:

Choroby stawów można wyleczyć dietą. Sprawdź, jakie produkty wykluczyć