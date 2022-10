Co sprawia, że wapń się nie wchłania? Na liście zbyt dużo żelaza i kofeiny

Niewystarczająca podaż wapnia przyczynia się do utraty masy kostnej i zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. Chociaż produkty spożywcze zawierające ten składnik mineralny są stosunkowo łatwo dostępne, to jednak jego absorpcja nigdy nie wynosi 100 proc. Może się wahać w granicach 10-75 proc. i zależy nie tylko od wieku i stanu zdrowia, ale też innych przyjmowanych substancji. Co ma dużo wapnia o wysokiej przyswajalności?

Co poprawia wchłanianie wapnia?

Istnieją sposoby na to, żeby skutecznie zwiększyć wchłanianie wapnia. Aby poprawić absorpcję w przewodzie pokarmowym, a dodatkowo ograniczyć jego wydalanie, należy uzupełnić dietę w substancję takie jak witamina D czy magnez. Do innych substancji o podobnym działaniu zaliczamy również inulinę oraz inne niestrawne sacharydy, niektóre aminokwasy, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, fosfopeptydy kazeiny, foswityny i laktozę[2].

Co utrudnia wchłanianie wapnia?

Niestety istnieje też wiele czynników, które ograniczają wchłanianie wapnia. Zaliczamy do nich również m.in.:

• niewystarczające spożycie witaminy D,

• nadmierne spożycie żelaza,

• nieprawidłową proporcja zawartości wapnia do fosforu,

• obecność fitynianów (produkty zbożowe) i szczawianów (m.in. szczaw, szpinak) w diecie,

• nadmierne spożycie białka zwierzęcego,

• nadmierne spożycie błonnika pokarmowego nierozpuszczalnego w wodzie,

• nadużywanie alkoholu i kofeiny.

Oprócz tego na procesy absorpcji wapnia wpływają też zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz zbyt wysokie pH w żołądku.

Co ma dużo dobrze przyswajalnego wapnia?

Tym, co ma dużo wapnia o bardzo dobrej przyswajalności, jest mleko krowie i przetwory mleczne, takie jak sery dojrzewające, jogurty, twarożki czy serki homogenizowane. Tego rodzaju produkty zawierają stosunkowo dużą ilość tego pierwiastka. Oprócz tego znajduje się w nich laktoza, która zwiększa wchłanianie wapnia. Oprócz tego wyróżniają się odpowiednim stosunkiem wapnia do fosforu (1:1), co również ma istotne znaczenie dla zdrowia.



Osoby, które nie tolerują laktozy, nie muszą całkowicie rezygnować ze spożywania przetworów mlecznych. Można sięgnąć po takie, w których laktoza została częściowo rozłożona. Zaliczamy do nich m.in. mleczne napoje fermentowane, czyli kefiry i jogurty, a także sery podpuszczkowe dojrzewające (żółte).

